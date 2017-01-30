ليلـة الـ 12 مليـون دولار تبتسـم لـ «اروجيت»

محمد حسن (أبوظبي)

تفوق أروجيت على البطل كاليفورنيا كروم في سباق كأس بيجاسوس العالمي انفتاشونال ستيكس للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، والبالغة جائزته المالية 12 مليون دولار، والذي أقيم أمس الأول بمضمار جلف ستريم بارك الرملي في فلوريدا. واستمتعت الجماهير في المضمار بعرض راق لأغلى سباق خيول في العالم، وتابع محبو سباقات الخيول التحدي على شاشة ياس في أمسية لا تنسى، امتزجت فيها المشاهدة بالمتعة، ووضعت قناة ياس المشاهد في قلب الحدث وكأنه يتابع السباق من أرضية المضمار.

وبصفة عامة كانت صناعة الخيل في العالم تترقب اللقاء الذي سيجمع بين أفضل خيلين في العالم بعد اللقاء المثير في نوفمبر الماضي الذي تمكن فيه «اروجيت» من التفوق على البطل «كاليفورنيا كروم» في سباق البريدرز كب كلاسيك الذي يعد أغنى سباق في أميركا والبالغة جائزته المالية 6 ملايين دولار.

وباستهزاء، تمكن «اروجيت» من اكتساح منافسيه بقيادة بارعة من الفارس مايك سميث، والتفوق بفارق 4,75 طول عن «شامان جوست»، فيما خبأ بريق «كاليفورنيا كروم» حصان العام مرتين في أميركا وبطل كأس دبي العالمي، ليحل في المركز التاسع قبل أن يتم بعدها تشخيص إصابة في ركبته اليمني.

وقال المدرب ارت شيرمان إن إصابة «كاليفورنيا كروم» لم تبدُ كبيرة، وإذا استمرت سيتم فحص الجواد البالغ من العمر 6 سنوات بواسطة طبيب بيطري عند وصوله إلى كنتاكي، وقد يتم تركيب رقاقة صغيرة في عظم ركبته. وكان «اروجيت» البالغ من العمر أربع سنوات والعائد لمزرعة جدمونت انترناشونال للأمير خالد بن عبدالله، قد وصل إلى حلبة التتويج وهو في حالة فنية وجسدية ممتازة، وصفت بأنها كالنيزك اللامع.