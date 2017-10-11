خطة طريق اقتصادية للإمارات والسعودية 2018

حوار: بسام عبد السميع

كشف معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، عن تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة طريق اقتصادية للإمارات والسعودية عام 2018، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عدداً من اللقاءات، لتعزيز أطر الشراكة والتعاون بين الجانبين.

أكد معاليه، في حوار مع «الاتحاد»، أمس، بمناسبة انطلاق فعاليات الملتقى الإماراتي- السعودي للأعمال، تحت شعار «معاً- أبداً»، وذلك في فندق قصر الإمارات، بأبوظبي، برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، أن العلاقات السعودية- الإماراتية، استراتيجية ومتميزة ومتسقة في مختلف المجالات، بفضل توجهات وحكمة القيادة الرشيدة في السعودية والإمارات، وتعد نموذجاً للعلاقات الأخوية، في ظل تكامل الرؤى.

وبين القصبي أن التعاون المشترك بين البلدين يشهد مزيداً من التطور بما يصب في مصلحتهما، مضيفاً: ««نعدكم أبداً» هو عنوان المرحلة المقبلة من العلاقات والتعاون المشترك».

وأكد وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية أهمية الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين الشقيقين، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، منوهاً بأنه تم الاتفاق على عقد الملتقى كل عامين، على أن يتم تطوير آليته وأجنداته، وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.