الملتقى تتويج لاستـراتيجية تنموية مشتــركة

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الملتقى الإماراتي السعودي، يأتي تتويجاً للتطور المستمر في مستوى التعاون الاقتصادي وفق استراتيجية مشتركة تركز على استثمار المقومات التنموية الكبيرة للبلدين، باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، والاستفادة من إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة.وأكد معاليه خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى الذي عقد في قصر الإمارات بأبوظبي أمس، بمشاركة معالي ماجد عبد الله القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، وعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين، على متانة العلاقات الثنائية، التي تتجاوز جميع الشكليات الدبلوماسية، ولا تقف عند حدود المنافع والمصالح المشتركة، بل هي روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، وترتكز على وحدة الجغرافيا والمصير المشترك، وباتت نموذجاً فريداً للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي، يتجلى بوحدة الكلمة واتساق المواقف وتضافر الجهود بما يعزز استقرار المنطقة ونموها.

ورحب المنصوري، بالأشقاء من المملكة العربية السعودية، متمنياً لهم طيب المقام في بلدهم الثاني دولة الإمارات، ومؤكداً أهمية هذا الملتقى المتميز الذي يدشن مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، وعبر معاليه عن الاعتزاز بالأخوة الصادقة التي تجمع دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، بالشقيقة المملكة العربية السعودية.

ونوه بالتفاعل الشعبي الكبير مع شعار «#معاً_أبداً» الذي جاء تعبيراً عن مشاركة دولة الإمارات للمملكة احتفالاتها باليوم الوطني الـ87، وكان ميداناً مفتوحاً للتعبير عن المحبة الأخوية الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال معاليه: «في ظل هذه الأجواء المفعمة بالتكاتف والأخوة، ينعقد الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال تحت هذا الشعار ذاته، ليمثل منصة حيوية نعمل من خلالها معاً على دفع عجلة التنمية والازدهار في البلدين عبر مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية».