200 شركة من 20 دولة في معرض «الفرانشايز» العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أكثر من 200 ‬شركة ‬ومؤسسة ‬من ‬20 ‬دولة ‬مشاركتها ‬في ‬فعاليات ‬الدورة ‬الخامسة ‬لمعرض ‬«الفرانشايز» ‬العالمي ‬الذي ‬سيعقد ‬يومي ‬25 ‬و‬26 ‬أكتوبر ‬الجاري ‬بمركز ‬أبوظبي ‬الوطني ‬للمعارض، ‬وتنظمه ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬أبوظبي، ‬بدعم ‬من ‬رابطة ‬الإمارات ‬لتنمية «‬الفرانشايز»، ‬وعدد ‬من ‬روابط ‬«الفرانشايز» ‬من ‬دول ‬الاتحاد ‬الأوروبي ‬والولايات ‬المتحدة ‬الأميركية ‬ودول ‬أميركا ‬الجنوبية، ‬وعدد ‬من ‬الدول ‬العربية، ‬وبمشاركة ‬محلية ‬ودولية.

وبحسب بيان صحفي أمس، يمثل معرض «الفرانشايز» العالمي في أبوظبي فرصة مثالية لرواد الأعمال والمستثمرين للالتقاء بالمئات من أصحاب حقوق «الفرانشايز»، كما أنه يعتبر المنصة الأبرز في المنطقة لاستكشاف العلامات التجارية الجديدة من القطاعات والمجالات كافة.

وأضاف البيان أن تنظيم الغرفة للدورة الخامسة لمعرض «الفرانشايز» العالمي يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورات السابقة، من خلال المشاركة الواسعة في أعمال هذه الدورات التي استقطبت مئات الشركات المحلية والعالمية، واستفاد من فعالياتها عدد كبير من رواد الأعمال والمستثمرين والشباب المواطنين، وتستقطب هذه الدورة شركات ومؤسسات محلية وعالمية ستقوم بتوفير وعرض فرص الاستثمار في مجال «الفرانشايز» بشكل خاص لرواد الأعمال والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، أن تنظيم «الغرفة» الدورة الخامسة لمعرض «الفرانشايز» العالمي للعام الخامس على التوالي، يأتي في إطار جهودها لتوفير فرص استثمارية جديدة لأعضائها ودعم تنويع أنشطتهم، وكذلك لتطوير ودعم هذا النوع من الأنشطة، وتوفير بيئة الاستثمار التي تحقق له النجاح، وكذلك التوعية ونشر المعرفة بكل ما يتعلق به، وتعزيز الإيجابيات، وحفظ حقوق المستثمر المحلي في «الفرانشايز».

وقال المهيري، إن الدورة الخامسة لمعرض «الفرانشايز» العالمي ستركز بصورة رئيسة على تشجيع رواد الأعمال والشباب المواطن للدخول، والاستفادة من مشاريع «الفرانشايز»، ونشر الوعي به كأداء لتنمية الاستثمار والأعمال، وتوفير الفرص لإيجاد مبادرات ناجحة بين الشركات الأجنبية ورواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التعرف إلى أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال «الفرانشايز»، مؤكداً أن «الغرفة» تعمل ومن خلال هذا الحدث على تعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ويوفر المعرض، في دورته الخامسة، فرصة مميزة لرواد ورجال الأعمال المواطنين للاستفادة من المعارف والخبرات وأفضل التجارب في مجال «الفرانشايز»، وبما يسهم في إنجاح مشاريعهم، وتوفير متطلبات استمرار هذه المشروعات كافة.

ودعت غرفة أبوظبي رواد الأعمال والمستثمرين الشباب من المواطنين للاستفادة من وجود هذا العدد الكبير للشركات المانحة لحقوق «الفرانشايز» والتي تعمل في قطاعات الصحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والمشروبات والأغذية.