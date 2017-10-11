200 شركة من 20 دولة في معرض «الفرانشايز» العالمي

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت أكثر من 200 شركة ومؤسسة من 20 دولة مشاركتها في فعاليات الدورة الخامسة لمعرض «الفرانشايز» العالمي الذي سيعقد يومي 25 و26 أكتوبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بدعم من رابطة الإمارات لتنمية «الفرانشايز»، وعدد من روابط «الفرانشايز» من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ودول أميركا الجنوبية، وعدد من الدول العربية، وبمشاركة محلية ودولية.
وبحسب بيان صحفي أمس، يمثل معرض «الفرانشايز» العالمي في أبوظبي فرصة مثالية لرواد الأعمال والمستثمرين للالتقاء بالمئات من أصحاب حقوق «الفرانشايز»، كما أنه يعتبر المنصة الأبرز في المنطقة لاستكشاف العلامات التجارية الجديدة من القطاعات والمجالات كافة.
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وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، أن تنظيم «الغرفة» الدورة الخامسة لمعرض «الفرانشايز» العالمي للعام الخامس على التوالي، يأتي في إطار جهودها لتوفير فرص استثمارية جديدة لأعضائها ودعم تنويع أنشطتهم، وكذلك لتطوير ودعم هذا النوع من الأنشطة، وتوفير بيئة الاستثمار التي تحقق له النجاح، وكذلك التوعية ونشر المعرفة بكل ما يتعلق به، وتعزيز الإيجابيات، وحفظ حقوق المستثمر المحلي في «الفرانشايز».
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ويوفر المعرض، في دورته الخامسة، فرصة مميزة لرواد ورجال الأعمال المواطنين للاستفادة من المعارف والخبرات وأفضل التجارب في مجال «الفرانشايز»، وبما يسهم في إنجاح مشاريعهم، وتوفير متطلبات استمرار هذه المشروعات كافة.
ودعت غرفة أبوظبي رواد الأعمال والمستثمرين الشباب من المواطنين للاستفادة من وجود هذا العدد الكبير للشركات المانحة لحقوق «الفرانشايز» والتي تعمل في قطاعات الصحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والمشروبات والأغذية.