ولي عهد لوكسمبورغ يدعو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» أمس، صاحب السمو الملكي الأمير غيوم جان جوزيف ماي ولي عهد دوقية لوكسمبورغ وولية العهد الأميرة ستيفاني، والوفد رفيع المستوى المصاحب لهما في مدينة مصدر على هامش زيارتهم الرسمية للدولة.

وضم الوفد الزائر كلاً من معالي إتيان شنايدر، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بحكومة لوكسمبورغ، وإليزابيث كاردوسو جورداو سفيرة دوقية لوكسمبورغ لدى دولة الإمارات، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية، حيث اجتمعوا خلال زيارتهم مع محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، واستمعوا منه لشرحٍ حول جهود «مصدر» في مجال نشر وترسيخ مبادئ الاستدامة واستثمارات الشركة في مشاريع الطاقة النظيفة، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال محمد جميل الرمحي: «يسرنا استقبال أصحاب السمو الملكي والوفد رفيع المستوى المرافق لهم في مدينة (مصدر)، حيث يعد بناء الشراكات الدولية عنصراً مهماً في استراتيجية للمدينة الرامية إلى نشر وتعزيز وتيرة تبني مشاريع الطاقة المتجددة على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتؤكد هذه الزيارة على السمعة الدولية المرموقة التي تحظى بها إمارة أبوظبي من خلال (مصدر) كوجهة عالمية للتعرف على أفضل ممارسات التنمية المستدامة وتطبيقات الطاقة النظيفة».

وتضمنت الزيارة كذلك جولة في أرجاء مدينة مصدر، إحدى أكثر مدن العالم استدامة، اطلع الوفد خلالها على مختبر الياه سات للفضاء بمعهد مصدر، التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

إلى ذلك، دعا صاحب السمو الملكي الأمير غيوم ولي عهد لوكسمبورغ، خلال ملتقى الأعمال الإماراتي اللوكسمبورغي الذي نظمته أمس غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها الشركات الإماراتية، إلى تأسيس شراكات اقتصادية واستثمارية مع الشركات اللوكسمبورغية، وتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في المجالات المختلفة التي تخدم المصالح المشتركة، وتعود بالمنفعة لمجتمعي الأعمال في البلدين، خاصة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والأمن الإلكتروني وأنشطة صناعة الفضاء.

وأكد سموه أن بلاده تشكل بوابة وحلقة وصل للتجار والمستثمرين الإماراتيين الراغبين بدخول سوق أوروبا الواعدة، حيث إن لوكسمبورغ تقع في وسط أوروبا مع وجود أكثر من 500 مليون مستهلك، مشيراً إلى أن بلاده ودولة الإمارات تتشاركان رؤية واحدة للمستقبل وحريصتان على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما والاستفادة من الإمكانات الموجودة لدى الطرفين من أجل مستقبل مزدهر.

وأبدى ولي عهد لوكسمبورغ، الذي يقوم وولية العهد صاحبة السمو الملكي الأميرة ستيفاني والوفد المرافق لهما بزيارة الدولة، إعجابه بما حققته دبي من إنجازات اقتصادية رائدة جعلت منها وجهة فريدة لممارسة الأعمال في العالم، مبدياً حرص بلاده على نسج أفضل العلاقات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال الإماراتي.

حضر فعاليات المنتدى هشام الشيراوي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي، ومعالي اتيان شنايدر نائب رئيس وزراء لوكسمبورغ وزير الاقتصاد، ومعالي فرانسوا باوش وزير التنمية المستدامة والبنية التحتية في لوكسمبورغ وإليزابيث كاردوسو جورداو سفيرة دوقية لوكسمبورغ المعينة لدى الدولة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من رجال الأعمال الإماراتيين ،واللوكسمبورغيين، وممثلي القطاع الخاص في إمارة دبي.