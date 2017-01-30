زيدان يواجه ديزرت.. والإمارات يلتقي مهرة

دبي (الاتحاد)

تقام اليوم مباراتان في كأس ماكلارين الفضية للبولو بملاعب منتجع الحبتور للبولو لحسم بقية الفرق المتأهلة للمربع الذهبي للبطولة، حيث تأهل فريقا الحبتور وبن دري وتبقى في الملعب بطاقتان، ويلتقي في المباراة الأولى المقررة الثانية عصراً فريق زيدان بقيادة عمرو زيدان مع ديزرت بالم بقيادة طارق البواردي، وتعقبها في الرابعة عصراً، المباراة الثانية بين الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق مهرة بقيادة طارق الحبتور.

كانت البطولة شهدت مواجهة واحدة أمس الأول، أسفرت عن فوز زيدان على مهرة 7-6، ليحقق الفريق فوزه الأول بعد خسارتين، بينما تلقى مهرة الخسارة الثانية على التوالي في البطولة.

أما عن تفاصيل المباراة، فقد قاد عمرو زيدان فريقه للفوز بعدما سجل 3 أهداف، بينما سجل جوان رويز لفريق مهرة 5 أهداف من أصل 6 أهداف دخلت مرمى فريق زيدان، وجاءت البداية لمصلحة فريق زيدان بالهدف الأول عن طريق مارتين ويعادله مباشرة ايسيدرو، ومع آخر هجمة يسجل مارتين الهدف الثاني له ولفريقه وينهي الشوط الأول بتقدم فريقه 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني يدرك خوان هدف التعادل 2-2، ومن ضربة جزاء على بعد 30 ياردة يتصدى لها خوان ليحرز الهدف الثالث لفريقه ويضعه للمرة الأولى في المقدمة، وقبل ختام الشوط يمنح الحكم ضربة جزاء لفريق زيدان يحقق منها بابلو الهدف الثالث مدركاً التعادل الثالث في المباراة 3-3.