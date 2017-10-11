أيّام قرطاج تكرّم السينما الجزائرية

ساسي جبيل (تونس)

تكرم الدورة 28 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس، السينما الجزائرية حيث سيتم عرض 12 فيلماً خارج المسابقة الرسمية بين كلاسيكية وجديدة. وسيفتتح تكريم الجزائر بعرض فيلم «غروب الظلال» للمخرج محمد الأخضر حمينه صاحب التحف السينمائية «ريح الأوراس» و«وقائع سنين الجمر» الحاصل على السعفة الذهبية بمهرجان كان للعام 1975.

ويشار إلى أن فيلم «غروب الظلال» هو آخر أفلام الأخضر حمينه، ويتناول جزءاً من تاريخ الثورة الجزائرية حيث صور بشاعة الاغتيالات الجماعية والتعذيب الذي تعرض له الأسرى. كما سيتم تكريم الجزائر من خلال الفنون الأخرى.