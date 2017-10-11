«الضغوة» والموسيقى والشعر في مهرجان دبا الحصن الثقافي الأول

السيد حسن (دبا الحصن)

ينطلق مهرجان دبا الحصن الثقافي في دورته الأولى في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر بمدينة دبا الحصن، ويشارك فيه المملكة الأردنية ومملكة البحرين وسلطنة عمان.

و قال محمد صالح السويجي مدير إدارة الثقافة بالمنطقة الشرقية رئيس المهرجان: «يركز المهرجان على الثقافة والفنون والفلكلور المحلي، وسيتم الافتتاح بأوبريت من إخراج الفنان مبارك ماشي، ويقدم من خلاله فكرة الضغوة كطريقة صيد لا تعلمها الأجيال الصغيرة». وأوضح راشد الزعابي نائب مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، أن الفعاليات تضم الشعر والمسرحية ذات الصلة بالثقافة العربية والأهازيج الشعبية ومقطوعات موسيقية لأوركسترا أطفال الشارقة.