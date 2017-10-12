معرض الكويتية ثريا البقصمي.. استبصار للواقع

إبراهيم الملا (الشارقة)

انطلقت صباح أمس، بمتحف الشارقة للفنون، فعاليات معرض «علامات فارقة» للفنانة والكاتبة الكويتية الرائدة ثريا البقصمي، وهو حدث يشكل النسخة الثامنة من سلسلة علامات فارقة التي تهدف لتكريم الفنانين المؤثرين في المنطقة، وتضمنت الفعالية جولة للإعلاميين شرحت خلالها الفنانة ثريا البقصمي جانباً من التفاصيل المتعلقة بأعمالها.

وشهد المعرض، الذي يستمر حتى 16 ديسمبر المقبل، تقديم مجموعة كبيرة من أعمال الفنانة وتضمنت أكثر من 200 عمل فني وملصق ولوحة وإصدارات أدبية ومذكرات شخصية ومخطوطات يدوية. ويتضمن أعمالاً تعرض للمرة الأولى، تزامناً مع إطلاق كتاب جديد وتقديم فيلم وثائقي يحكيان السيرة الفنية الحافلة التي خاضتها ثريا البقصمي. ويعكس المعرض محطات ووقفات مهمة في تجربة الفنانة، خصوصاً في المدن التي عاشت فيها مثل القاهرة وموسكو وداكار، فيما يبرز قسم آخر في المعرض أسلوبها البصري المدهش تجاه الأحداث الواقعية والكبرى التي تركت أثرها في المنطقة، ومنها غزو الكويت. وفي تصريح لها قالت االبقصمي: «إنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا في الشارقة لافتتاح هذا المعرض، ولا شك أن مشاهدة الأعمال المعروضة التي قدمتها خلال حياتي يمثل حدثاً مهماً بالنسبة لي، ويستعيد الكثير من اللحظات التي عشتها منذ ستينيات القرن الماضي».

وأضافت: «كل ما أتمناه هو أن يشكل المعرض وسيلة لمنح الإلهام للجيل القادم من المبدعين العرب الشباب، حتى يؤمنوا بقدرتهم، ويمتلكوا الإصرار من أجل التغلب على الصعوبات التي تواجههم ويبدعوا الفنون التي تعكس تجاربهم». وسبق للفنانة أن أقامت 60 معرضاً فردياً، وشاركت في 250 معرضاً.بدورها قالت منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: «تعد ثريا البقصمي من أبرز الفنانين المعاصرين والرواد، وما تزال تذهلنا بإبداعها حتى اليوم، وتمارس عملها بالمستوى ذاته من الشغف والتفاني كما كانت في بداياتها».