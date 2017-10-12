نهيان: مشروع «المبدع المقيم» يهدف إلى بث الحيوية في بيئة الفكر

فاطمة عطفة (أبوظبي)

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من القيادات الثقافية والفكرية الإماراتية والعالمية وقعت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أمس اتفاقية تعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي. وبهذه المناسبة تحدث معاليه قائلا: حرصنا في الوزارة على العمل المشترك مع جامعة نيويورك، التزاما منا لتحقيق التنمية الثقافية والفنية في المجتمع، شاكرا الجامعة على ما تمثله من قوة الدفع في مسيرة التعليم بأبوظبي، وأكد أن هذا الاحتفال يتطلب عملا كبيرا ومكثفا في منظومة الثقافة والفنون، موضحا أن الجامعة شريك أساسي في المنجز الثقافي وأن تكون هذه الاتفاقية بداية مبشرة وموفقة لما فيه مصلحة الجميع. وأشار معاليه إلى مشروع «المبدع المقيم» الذي يعد أحد أضخم المشروعات التي تنظمها الوزارة، مبينا أن هذا البرنامج الذي يهدف إلى بث المزيد، من الحيوية والنشاط، في بيئة الفكر والإِبداع، في دولتنا العزيزة: نتواصل من خلاله، مع كافة المبدعين، عبر كل الإمارات: ندعمهم، ونحتفي بإنجازاتهم، كما نؤكد من خلالهم، اعتزازنا بهويتنا الوطنية، وبانتمائنا وولائنا لهذا الوطن العزيز».

وأوضح معاليه أنه«سيتم: اختيار عدد من المبدعين، من أبناء وبنات المناطق المحيطة، بمراكز الثقافة والمعرفة: التابعة للوزارة – هؤلاء المبدعون، يقيمون في المراكز، لمددٍ محددة. وأوضح معاليه أن فكرة المشروع قائمة على توفير بيئة خصبة للإبداع والتألق ومنصة للحوار ومشاركة الأفكار والعمل بين مجموعة من المبدعين، حيث يلتقون ويتشاركون خبراتهم، وينقلونها إلى المواهب والمجتمعات المحلية عبر المراكز الثقافية، ويبرز «المبدع المقيم» توجهات وزارة الثقافة وتنمية المعرفة المتناغمة مع رؤية قيادتنا الرشيدة على أرض الواقع، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مركز إشعاع ثقافي وحضاري لاحتضان المبدع الإماراتي وصقل خبراته.

وأشار معاليه إلى أن غاية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة من مشروع «المبدع المقيم» أن تتحول المراكز الثقافية والمعرفية التابعة للوزارة والمنتشرة في ربوع الدولة إلى مراكز إشعاع في البيئة المحلية المحيطة بها على مدار العام. وتحدث الدكتور بلوم مشيرا إلى أن الفن ركن أساسي من أركان التميز في الجامعة وله وجود قوي ضمن البرامج التعليمية والمشاريع البحثية في الجامعة، إضافة إلى المشاركات التفاعلية في مجال التوعية المجتمعية. ومثلت وزارة الثقافة سعادة عفراء الصابري وكيل الوزارة، فيما مثل جامعة نيويورك أبوظبي الدكتور الفريد بلوم نائب رئيس الجامعة.