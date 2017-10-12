القاسمي: الشارقة تطوّع المواقع المناسبة لتكوين مراكز علمية وبحثية وسياحية

فرانكفورت (الاتحاد)

أقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» رئيس جمعية الإمارات للناشرين، ليلة أمس الأول، بمدينة فرانكفورت الألمانية، مأدبة عشاء على شرف عدد من الكتاب والناشرين. وتبادل سموه مع الحضور من مثقفين وناشرين الأحاديث الودية ذات الشأن الثقافي والأدبي، وتجارب النشر الرائدة في مختلف دول العالم، متلقياً سموه عدداً من الإهداءات والإصدارات للكتاب الموجودين.

وألقى البروفيسور جان زالاسيويزك، أستاذ علم الجيولوجيا في جامعة ليستر البريطانية، مؤلف كتاب «الأرض بعدنا»، وهو باحث في النظم الإيكولوجية الإحفورية والبيئات، خلال الحفل، كلمة، تناول فيها ما يضمه الكتاب من موضوعات ومحتويات جيولوجية مهمة، مستعرضاً عدداً من الأمثلة التي يستدل بها في معلوماته.

وتحدث الصحفي ماثيو كار، مؤلف كتاب «الدين والدم: تطهير إسبانيا المسلمة»، الذي تم اختياره كأفضل كتاب من قبل صحيفة نيويورك تايمز في يناير 2011، حول مؤلفه الذي يضم العديد من الحقائق والموضوعات والفصول التاريخية، ملخصاً أبرز ما جاء فيه من إثباتات وحقائق.

وفي تعقيب لصاحب السمو حاكم الشارقة على كلمة المتحدثين الرئيسيين، أثنى سموه على ما طرح من مواضيع جيولوجية وبيئية وتاريخية، مشيراً سموه إلى اهتمام إمارة الشارقة بالبيئة ومكوناتها، وحرصها للحفاظ عليها، وتطويع المواقع المناسبة منها، لتكون مراكز علمية وبحثية وسياحية.

وأوضح سموه أنه سعياً لإدامة التواصل والتحاور مع الآخر من الثقافات المختلفة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والمعارض الدولية، يحرص سموه على ترجمة كتبه إلى اللغة الألمانية وتوافرها، تأكيداً على أهمية تعريف العالم بالإنتاج الثقافي والتاريخي العربي.

ووقع سموه عقب حفل العشاء عدداً من النسخ لكتبه المتنوعة، أهداها للسادة الحضور.

حضر الحفل علي عبد الله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والعميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وعبد العزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام اتصالات الإمارات الشمالية، ومحمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، إلى جانب عدد من المسؤولين، ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، وعدد من الكتاب والناشرين.