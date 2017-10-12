طلبة ومدارس من مختلف أنحاء العالم العربي يشاركون في التحدي

أبطال التحدي

ستة عشر طالباً وطالبة احتلوا المراكز الأولى في دولهم في «تحدي القراءة العربي»، من بين أكثر من سبعة ملايين طالب، خاضوا خلالها العديد من الاختبارات ضمن مراحل تقييم وتحكيم دقيقة أهلتهم لبلوغ التصفيات النهائية في دبي، قبل اختيار بطل التحدي الأول، من بينهم على مستوى الوطن العربي في حفل التتويج الذي سيقام في «أوبرا دبي».

تتعدد الكتب التي قرأها هؤلاء الأوائل، وتختلف الحكايات وتأخذهم رحلة القراءة في مسارب ومتعرجات شتى، لكن شيئاً واحداً - على الأقل - يجمعهم؛ ألا هو الشغف بالقراءة والإيمان بأنهم وضعوا أقدامهم على طريق معرفي لا رجوع عنه.

نتعرف فيما يلي إلى هؤلاء أبطال القراءة الذين يتشرف العالم العربي بهم:

ففي مصر، نجح طالبان في بلوغ المركز الأول، هما: عبدالله محمد عمار (11 عاماً)، وهو طالب كفيف في الصف الخامس في «مدرسة النور للمكفوفين»، قرأ 70 كتاباً خلال مراحل التحدي، منوعة ما بين علوم القرآن والحديث وعلوم اللغة، بالإضافة إلى الأدب. ويخصص عبدالله خمس ساعات يومياً للقراءة. أما الطالب الثاني الذي ينافسه في المركز الأول في مصر، فهو شريف سيد مصطفى (18 عاماً)، الطالب في الصف الثاني عشر في «معهد الدكتور طلعت الثانوي النموذجي الأزهري». وتتنوع قراءاته بين العلوم والروايات والفلسفة، بالإضافة إلى العلوم الشرعية، مخصصاً ما لا يقل عن ست ساعات من القراءة يومياً.