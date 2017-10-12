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برعاية وحضور محمد بن راشد

«أوبرا دبي» تستضيف تتويج بطل«تحدي القراءة العربي»
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تاريخ النشر: الخميس 12 أكتوبر 2017

دبي (الاتحاد)

برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستضيف «أوبرا دبي» يوم الخميس الموافق 18 أكتوبر 2017 حفل إعلان الفائزين في الدورة الثانية من «تحدي القراءة العربي»، المشروع الثقافي والمعرفي الأكبر من نوعه عربياً، من خلال تتويج الطالب بطل التحدي الأول، والمدرسة المتميزة على مستوى الوطن العربي والمشرف المتميز، إلى جانب تكريم أوائل الطلبة في التحدي على مستوى دولهم، بإجمالي جوائز تقدر بثلاثة ملايين دولار أميركي.

وكان «تحدي القراءة العربي»، الذي يندرج تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، قد استقطب في دورته الثانية إقبالاً كبيراً، حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين في التحدي أكثر من سبعة ملايين طالب من نحو 41 ألف مدرسة في 15 دولة عربية، قرأوا أكثر من 200 مليون كتاب، تغطي اهتمامات ثقافية وفكرية ومعرفية شتى.

مشاركة واسعة

في هذا الخصوص، أعربت نجلاء الشامسي، الأمين العام لمشروع تحدي القراءة العربي، عن سعادتها بالمشاركة اللافتة في تحدي القراءة العربي هذا العام، سواء على صعيد المدارس أو الطلبة، لافتةً بالقول: «هناك دول سجلت مشاركات مدرسية وطلابية بزيادة وصلت إلى 100 في المئة قياساً بالعام الماضي، ودول أخرى كانت المشاركة فيها أضعاف ذلك».

وشددت الشامسي كذلك على أهمية التحدي في الارتقاء بأداء الكادر التعليمي، موضحةً في هذا الجانب: «أسهم تحدي القراءة العربي في تطوير العلاقة بين الطالب والمعلم، من خلال مشاركة آلاف المعلمين في التحدي كمشرفين وموجهين، كما اكتسب المعلم بدوره معارف جديدة من خلال انخراطه في اختيار الكتب ومراجعة ملخصات الطلبة وتوجيههم للاختيارات المناسبة، وهو ما أسهم باستعادة دور المعلم التاريخي موجِّهاً». ... المزيد
     
 

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