الصين تستعد لإصدار سندات

بكين (أ ف ب)

تستعد الصين لجمع ملياري دولار في أول عملية إصدار سندات بالدولار منذ 2004، وذلك بعيد إعلان وكالتي تصنيف ائتماني خفض تقييم ديونها السيادية.

وأفادت وزارة المالية الصينية أن بكين ستقترض «قريباً» من هونغ كونغ ملياري دولار من خلال سندات لمدة خمس سنوات وعشر سنوات. ولفتت عدة وسائل إعلام مالية صينية إلى أنها أول مرة منذ أكتوبر 2004 تقترض فيها الصين بالدولار. وتبقى العملية رمزية بصورة أساسية، إذ إن النظام له القدرة على جمع أموال باليوان على أرضه، كما أنه يملك احتياطات هائلة من العملات الصعبة يتخطى مجموعها ثلاثة آلاف مليار دولار، وازدادت قيمتها في سبتمبر للشهر الثامن على التوالي. و ستسمح عملية إصدار السندات باختبار مزاج المستثمرين، كما ستتيح تحديد نسبة فائدة مرجعية يمكن للشركات الصينية الاستناد إليه في أي عمليات جمع أموال قد تنظمها.