«الاتحاد للطيران»: نعمل باستمرار لإيجاد فرص للتعاون

أبوظبي (الاتحاد) و(رويترز)

قال متحدث باسم مجموعة الاتحاد للطيران «نعمل جاهدين لمواصلة تطوير أعمالنا والسعي باستمرار على إيجاد فرص تعاون مبتكرة مع شركات أخرى، حين يعود ذلك بفوائد عملية وتجارية.

وأضاف في بيان صحفي أمس في قطاع الطيران العالمي، من المعتاد أن تشترك شركات الطيران في الاستفادة من الخبرات ووفورات الحجم في نفس الدولة.

جاء ذلك عقب تصريحات على لسان رئيس طيران الإمارات تيم كلارك لـ «رويترز»، قال فيها إن الشركة منفتحة على التعاون مع «الاتحاد للطيران» في مجالات قد تشمل الشراء.

وقال كلارك :أعتقد أن هناك قيمة لكوننا كنا نعمل مع «الاتحاد للطيران» عن كثب، حيث إنه تكون هناك تحديات من الجهات التنظيمية في بعض الأسواق الخارجية. وأضاف: هناك مجالات كثيرة يمكن للشركتين العمل فيها معاً.