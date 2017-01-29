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ابن غليطة: الإعلام صنع من قضية فاندرلي «أزمة» بـ «الآراء الشخصية»
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تاريخ النشر: الإثنين 30 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

قلل مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، من الضجة المثارة حالياً حول اللاعب البرازيلي فاندرلي، ومحاولة إظهار اتحاد الكرة بأنه في أزمة، رغم أن الاتحاد اتخذ التدابير اللازمة في تلك القضية وفق اللوائح ووفق آليات العمل، بحسب وصفه.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن التناول الإعلامي للقضية كان سبباً في تحويلها إلى أزمة، لكثرة عرض الآراء الشخصية، وخلط الرأي القانوني بالرأي الشخصي خلال عرض الإعلام وتناوله لجوانبها، مشككاً في أن يكون الإعلام قد ناقش القضية من مختلف جوانبها بشكل صحيح.

جاء ذلك خلال ظهور ابن غليطة في برنامج المنصة، على قناة دبي الرياضية، حيث تحدث رئيس مجلس إدارة الاتحاد، حول العديد من الملفات التي شغلت الرأي العام مؤخراً.

وعن زيارته لسمو الشيخ هزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، قال ابن غليطة: «زياراتنا لسمو الشيخ متتابعة، وشخصياً زيارتي بدأت منذ فترة الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، وتوجيهات سموه هي التي ترسم الاستراتيجية العليا للاتحاد، وسموه متابع لمختلف القضايا، ولعمل الاتحاد وللتنفيذيين كمجلس إدارة أو أمانة عامة، وتوجيهات سموه، ترسم الطريق الذي نسير عليه».

وفيما يتعلق بالقضايا المثارة على الساحة، قال مروان بن غليطة: «ما هو موجود على الساحة ليس بجديد على الإمارات، لكن لغة الحوار هي التي اختلفت، وهي التي حولت متعة كرة القدم والمنافسة في الملعب، إلى آراء شخصية، كل واحد يبدي رأيه ووجهة نظرة، خصوصاً في الأيام الأخيرة، وهي التي جعلت الأجواء غير صحية». ... المزيد
     
 

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