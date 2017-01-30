نجوم العالم يتوافدون للمشاركة في «دبي كلاسيك» للجولف

دبي (الاتحاد)

بدأ نجوم العالم في رياضة الجولف بالتوافد إلى دبي تمهيدا لانطلاق منافسات النسخة 28 لبطولة «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك»، التي تنظمها مؤسسة الجولف في دبي، وتعد أعرق بطولات الجولف في المنطقة في الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، وتقام منافساتها على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي، من 2 إلى 5 فبراير المقبل، ويسبقها عدد من الفعاليات المصاحبة على مدار أسبوع حافل للبطولة التي يبلغ مجموع جوائزها المالية مليونين و650 ألف دولار (9 ملايين و733 ألف درهم إماراتي).

واختار عدد من نجوم اللعبة التواجد مبكرا للتأقلم مع الأجواء، على أن تنطلق التدريبات الرسمية اليوم لمدة 48 ساعة، على أن تقام الأربعاء المقبل منافسات التحدي التقليدي السنوي للاعبين المحترفين والهواة «برو-أم»، وفي نفس اليوم تستكمل المؤتمرات الصحفية لأبرز اللاعبين المشاركين بتواجد خاص للأسطورة الأميركي تايجر وودز المتوج باللقب مرتين عامي 2006 و2008، وتنطلق المنافسات الرسمية الخميس المقبل وتتواصل حتى الأحد المقبل.

ووسط العديد من الأسماء العالمية المشاركة ساهمت المبادرة الإماراتية من هيئة الشيخ مكتوم، جولة الجولف في دول مينا «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمنح المغربي أحمد مرجان ويونس الحساني، فرصة فريدة من نوعها بالمشاركة في الحدث العالمي، بعدما تصدرا ترتيب اللاعبين العرب بفئتي المحترفين والهواة على مدار موسم جولة جولف مينا لعام 2016، وحصدا أعلى النقاط ليكسبا بطاقتي العبور لواحدة من أضخم بطولات الجولة الأوروبية للجولف.

ويرفع اللاعبان الراية العربية في البطولة، ويكتسبان فرصة لا تعوض للتنافس قرب أفضل لاعبي العالم، مع مشاركة تايجر وودز، والسويدي هنريك ستينسون حامل لقب الجولة الأوروبية العام الماضي والحاصل على لقب البطولة الأميركية المفتوحة، والإنجليزي داني ويليت بطل الماسترز وحامل لقب البطولة، والعديد من الأسماء التي تمزج بين الخبرة وحيوية الشباب.