رالي دبي ينضم رسمياً إلى كأس العالم للراليات الصحراوية

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي الإمارات للسيارات، الجهة المنظمة لرالي دبي الصحراوي، عن انضمام الرالي رسمياً إلى بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (FIA)، وذلك بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للسيارات، الجهة المشرفة على رياضة السيارات في العالم في تقريره الإيجابي الذي جاء بعد تقييم الرالي.

وكان الاتحاد الدولي للسيارات قام بإرسال لجنة متخصصة لتقييم الجولة التجريبية لرالي دبي الدولي التي أقيمت في 9 ديسمبر الماضي، بالقرب من منتجع باب الشمس في دبي، وتم تقييم الرالي من حيث مستوى التنظيم وموافقته لمعايير التنظيم والسلامة وتطابقها مع المعايير الدولية، وأبدى ممثلو الاتحاد عند حضورهم، إعجاباً كبيراً بمستوى التنظيم العالي وبالموقع الذي أقيمت فيه الجولة التجريبية.

وقال محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات ورئيس اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية: نفخر بالإعلان رسمياً عن الارتقاء برالي دبي الدولي إلى العالمية، حيث وافق الاتحاد الدولي للسيارات على انضمامه رسمياً إلى بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (FIA)، بطولة العالم للدراجات النارية (FIM)

وأضاف «جاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت على مدى السنوات الطويلة الماضية، حيث حقق الرالي نجاحات متواصلة خلال 37 عاماً، من تنظيمه ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات».

وقال «نتقدم بالشكر الجزيل لديوان صاحب السمو حاكم دبي على الدعم الكبير والمتواصل لرالي دبي الدولي والرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لهذا الحدث، كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الدوائر الحكومية في إنجاح هذا الحدث العالمي»، كما شكر رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) جون تود على ثقته ودعمه المتواصل لكل ما من شأنه تطوير هذه الرياضة في المنطقة.

ويتيح انضمام رالي دبي الصحراوي إلى بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (FIA) الفرصة للمتسابقين للمشاركة في ثلاث جولات ضمن هذه البطولة العالمية، والتي ستجري أحداثها بشكل متتالٍ خلال نفس الفترة، إضافة إلى رالي دبي الصحراوي سيتم تنظيم جولتين أخريين من هذه البطولة وهي رالي أبوظبي الصحراوي الذي تجري أحداثه في المنطقة الغربية بصحراء الربع الخالي ورالي سيلين الصحراوي في قطر.

ويستفيد المتسابقون من تنظيم الجولات الثلاث في المنطقة خلال نفس الفترة، حيث يساهم ذلك في تخفيض تكاليف المشاركة عليهم لتواجد جولتين منهما في دولة الإمارات العربية المتحدة والجولة الثالثة في دولة قطر، مما يساهم في انخفاض تكاليف نقل وشحن المركبات المشاركة.

ومع حضور جميع المعنيين برياضة السيارات من شركات مصنعة ورعاة ووسائل إعلام في المنطقة خلال هذه الفترة، يتمكن المنظمون من الترويج بشكل فعال لهذه الأحداث الرياضية المثيرة، التي تعكس ما وصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي من مستوى مرموق في استقطاب وتنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية المثيرة، وتجري أحداث هذه الجولات وسط تضاريس صحراوية خلابة، تناسب جميع الفئات المشاركة.