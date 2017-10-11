نيجيريا والكاميرون.. تحدي الحركات الانفصالية

توني إيار وفرانسوا إيسوما- لاجوس، نيجيريا

خلال الأيام القليلة الماضية، جذبت أصوات الانفصال في جزأين جامحين من إسبانيا والعراق انتباه العالم، وهو ما أدى إلى وقوع مواجهات في الشوارع وتهديدات غاضبة من قبل بعض السياسيين، وحتى صدور كلمات حادة من ملك إسبانيا.

غير أن التوترات حامية الوطيس منذ أمد طويل بشأن الحركات الانفصالية في غرب أفريقيا، قد دفعت أيضاً بحشود إلى الشوارع وأدت إلى إجراءات أمنية مشددة، وفي بعض الأحيان دموية، من قبل القوات الحكومية، وعززت المخاوف إزاء احتمال وقوع المزيد من سفك الدماء.

وفي الكاميرون، قُتل 17 شخصاً خلال الأيام القليلة الماضية أثناء احتجاجات في المناطق الناطقة بالإنجليزية، بينما طالب بعض السكان بالانفصال عن الأجزاء الناطقة بالفرنسية في تلك الدولة الأفريقية، حسبما أكدت منظمة العفو الدولية.

وفي نيجيريا، زادت أيضاً الحركة الانفصالية في جنوب شرق البلاد تفاقماً، بعد خمسين عاماً على وقع حرب أهلية حول نفس القضية خلفت أكثر من مليون قتيل في أحد أعنف الصراعات فتكاً في المنطقة.

وخلال الشهر الماضي، أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري الحركة الانفصالية المعروفة بـ«شعب بيافرا الأصلي» منظمة إرهابية، وأطلق تدخلاً عسكرياً في المنطقة. وفي الكاميرون، انتشر الجيش في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية، حيث أغلقت الحكومة مواقع التواصل الاجتماعي للمرة الثانية على الأقل خلال العام الجاري.