أسوأ لحظاتي

أنور إبراهيم (القاهرة)

في حوار لتلفزيون برشلونة، تحدث النجم الدولي الإسباني أندريه إنيستا نجم خط وسط البارسا والملقب بـ «المايسترو» و«الرسام» وغيرها من الألقاب التي تعكس هذه النجومية، عن مشواره الكروي على امتداد 21 عاماً أمضاها داخل جدران النادي الكتالوني، كما تحدث عن أجمل اللحظات التي عاشها داخل هذا الصرح الرياضي العريق وأيضاً أصعب اللحظات وأكثرها سوءاً وألماً. وقال إنيستا: بعد كل هذه السنوات التي عشتها هنا من الصعب أن أختار لحظات بعينها كأسعد أو أسوأ لحظات، ولكن ما من شك في أن اللحظة التي كانت أكثر إيلاماً وتأثيراً على شخصي هي تلك التي شهدت وفاة تيتو فيلانوفا، ليس لكونه لاعب كرة سابقاً ومدرباً، وإنما بصفته إنساناً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبصرف النظر عن نتائجه مع الفريق. جدير بالذكر أن «فيلانوفا» كان مدرباً مساعداً لبيب جوارديولا، عندما كان مديراً فنياً لبرشلونة، وقبل أن يتولى بنفسه قيادة الفريق الكتالوني بعد رحيل جوارديولا عن الفريق في عام 2012 لقيادة بايرن ميونيخ الألماني، واستطاع فيلانوفا أن يحرز في نفس العام بطولة الدوري الإسباني برصيد أعلى عدد نقاط «100 نقطة». وكان قد توفي في عام 2014 متأثراً بمرض سرطان الغدة النكفية. والمعروف أن برشلونة أعلن مؤخراً تمديد عقد إنيستا مدى الحياة، لينهى جدلاً استمر طويلاً حول مصير اللاعب الذي ينتهي عقده الأصلي مع النادي الكتالوني أواخر الموسم الحالي.