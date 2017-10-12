بيسيرو: الشارقة يحضر مفاجأة لحسم المواجهة

علي معالي (الشارقة)

قال بيسيرو مدرب فريق الشارقة: «مباراة حتا مهمة للغاية، وكما قلت الطريق صعب ونحتاج الفوز بالمباراة وبأن نرى الفريق بشكل جيد، ودائماً أقول تأثرنا لعدم وجود الرباعي في المعسكر الخاص قبل بداية الموسم، وهذه حقيقة أتحدث عنها كثيراً، وهناك 3 مباريات لم نفز بها بسبب الحكام وأطلب من مشجعي الفريق الذين نلعب من أجلهم أن يشاهدوا ذلك».

وتابع: «كنا نستحق عدداً من النقاط التي حصلنا عليها حتى الآن، حيث أظهرنا بشكل جيد وروح الفريق ظهرت بـ10 لاعبين في المباراة الأخيرة».

وعن لقاء حتا قال: «رايان الأسترالي انضم أمس، وسيزار وصل مساء أمس، ولعبنا أمام الأهلي بدونهما، وسوف نتابع حالتهما للاستعانة بهما في مباراة حتا من عدمه، ونعلم أن المنافس يريد الفوز مثلما نفكر نحن، ولابد من اللعب بتوزان والروح العالية مثلما حدث ضد شباب الأهلي دبي، وأتمنى وقوع عدم أخطاء ضدنا، ولأن قدرتنا على التسجيل في مرمى المنافسين تتحسن».

وتابع: «المدرب الجديد لفريق حتا، ليس لديه الوقت الكافي للتغيير الكبير، ودائماً المدرب جديد سيحاول تغيير الروح بالفريق و80% يكون التغيير المعنوي في أول مباراة وهو ما سنلاقيه في المباراة، ولكن سنكون على أتم الاستعداد لعمل المفاجأة وخطف النقاط من المنافس».

وعن خالد الزري قال: «اللاعب المواطن الوحيد الذي يسجل الأهداف، وسجل حتى الآن معي 4 أهداف وهو أكثر لاعب سجل بعد الأجانب، ولا يوجد مكان محجوز لأي لاعب، وبالتالي من يقدم الأفضل سيكون بالفريق، لاعب بشكل جيد».

وختم بيسيرو قائلاً: «يغيب عن الفريق أمام حتا، اللاعب يوسف سعيد للإيقاف».