نزار محروس: «الإعصار» جاهز للفوز على «الملك»

مراد المصري (حتا)

أكد السوري نزار محروس مدرب حتا، أنه لمس لدى لاعبيه روحاً قتالية من أجل السعي لتحقيق الفوز أمام الشارقة يوم غدٍ في دوري الخليج العربي، يسعى من خلالها لإظهار الصورة الحقيقية للإعصار، والعودة إلى درب النتائج الإيجابية.

وأوضح المدرب أنه رغم قصر المدة لتسلمه المهمة بحدود أسبوع واحد فقط، لكنه لمس وجود عناصر تريد تحقيق الأفضل، وتغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق في بداية الموسم.

وأشار المدرب إلى أن الشارقة فريق مستقر من الناحية الفنية، وظهر بصورة إيجابية للغاية أمام شباب الأهلي في كأس الخليج العربي، حيث تقدم رغم النقص العددي، موضحا أن رغبة كلا الفريقين بحصد الانتصار الأول، وجمع أكبر قدر من النقاط سيزيد من قوة اللقاء، بمحاولات منه لإظهار حتا بصورة انضباطية وتكتيكية جيدة والاستفادة من اللعب على ملعبه، مع التركيز على زيادة جرعات اللياقة البدنية في فترة التحضيرات الحالية، ورفع الحالة النفسية للاعبين عبر التأكيد لهم أن العثرات موجودة في كرة القد،م والأهم دائما تجاوزها عبر التحضير الجيد والعمل المتواصل والإصرار والعزيمة.

واعترف المدرب بأن البرازيلي جابرييل يبدو الأقرب لخوض مواجهة الشارقة، في وقت ما زال فيه السوري عمرو الميداني، والروماني أدريان روبوتان بحاجة للمزيد من الوقت للتعافي، حيث تحتاج نوعية إصابته إلى أسبوعين، وهو حالياً في مرحلة التأهيل رفقة الميداني.