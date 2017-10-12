نزار محروس: «الإعصار» جاهز للفوز على «الملك»

مراد المصري (حتا)
أكد السوري نزار محروس مدرب حتا، أنه لمس لدى لاعبيه روحاً قتالية من أجل السعي لتحقيق الفوز أمام الشارقة يوم غدٍ في دوري الخليج العربي، يسعى من خلالها لإظهار الصورة الحقيقية للإعصار، والعودة إلى درب النتائج الإيجابية.
وأوضح المدرب أنه رغم قصر المدة لتسلمه المهمة بحدود أسبوع واحد فقط، لكنه لمس وجود عناصر تريد تحقيق الأفضل، وتغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق في بداية الموسم.
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واعترف المدرب بأن البرازيلي جابرييل يبدو الأقرب لخوض مواجهة الشارقة، في وقت ما زال فيه السوري عمرو الميداني، والروماني أدريان روبوتان بحاجة للمزيد من الوقت للتعافي، حيث تحتاج نوعية إصابته إلى أسبوعين، وهو حالياً في مرحلة التأهيل رفقة الميداني.