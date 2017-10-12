ريجيكامب: الفوز اليوم لا يعني تحقيق البطولة

أبوظبي (الاتحاد)

شدد الروماني لورينت ريجيكامب على أهمية أن يتعامل فريقه بحذر أمام الوصل في لقاء الفريقين غداً بالجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن المنافس يملك لاعبين مميزين، خاصة في وسط الملعب، لكنه أكد في الوقت نفسه أن فريقه لا يقل عن المنافس، وسيواصل بالأسلوب نفسه الذي اعتمد عليه في المباريات السابقة، لأنه لن يقوم بتعديل على طريقة لعبه من أجل مباراة واحدة.

وقال ريجيكامب: «تحضيراتنا جيدة، وعودة جوجاك وشانج ريم أمس، ستكمل صفوف الفريق، خاصة أنهما لاعبان مهمان، وسعيد جداً بعودتهما من دون إصابات وفي جاهزية تامة، وهما لاعبان محترفان، ويعرفان كيف يتكيفان مع ضغط المباريات وإرهاق السفر، وأعتقد أن أمامهما يوماً للتعافي ودخول المباراة، وهما في حالة جيدة. وتابع: من المهم جداً ألا نخسر، وأي مباراة في الدوري صعبة، وإذا حققنا ما أردناه بالفوز على الوصل لا يعني أننا حسمنا البطولة، فالمشوار لا يزال طويلاً، وهناك عدد كبير من المباريات، والبقاء في الصدارة صعب جداً، واللاعبون يدركون ذلك، وعلينا أن نعرف كفريق كيف نحافظ على موقعنا الحالي من جولة إلى أخرى، والمهم جداً أننا نلعب من دون ضغوط، ويهمنا جداً أن نقدم مستوى رائعاً، ونتوجه بنتيجة إيجابية.

وأكد ريجيكامب بقاء خليل إبراهيم لاعب الفريق خارج الحسابات في الوقت الحالي حتي يتعافى بالرغم من أنه يتدرب باستمرار، وذكر أن اللاعب سيغادر إلى ألمانيا يوم 25 من الشهر الحالي لإجراء المزيد من الفحوص، متمنياً عودته سريعاً، على أن يخوض مباراة واحدة مع الفريق الرديف.