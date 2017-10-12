رودولفو: لن نغير أسلوبنا أمام «الهجوم الأقوى»

معتصم عبد الله (دبي)

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب الوصل، أهمية محافظة فريقه على أسلوب لعبه المعتاد، والشكل الهجومي في مباراته المرتقبة أمام ضيفه الوحدة غداً في قمة الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، مشدداً على أن صدارة «العنابي» للترتيب، وتربعه على عرش الأقوى هجوماً برصيد 10 أهداف والأفضل دفاعاً، بعدما استقبلت شباكه هدفين فقط، لا تعني تغيير أسلوب الوصل الهجومي.

وأضاف: «نقابل أحد الفرق العريقة في الدوري، وهدفنا بالتأكيد حصد النقاط الثلاث، ونتمنى أن نقدم مباراة ممتعة لجمهور الوصل في المواجهة الأهم في انطلاقة الموسم، لاسيما وأننا نلعب على أرضنا ووسط أفضلية جمهورنا».

ووصف رودولفو شعور جمهور الوصل بإمكانية تحقيق الفريق أحد ألقاب المنافسة في الموسم الحالي بالطبيعي، وأضاف: «أتفهم وجهة نظر الجمهور، وشعورهم بحتمية التتويج بلقب واحد على الأقل، ونأمل أن نتمكن من تحقيق تطلعات الجمهور، ولكن الحديث عن لقب الدوري لا يزال مبكراً، ولابد من التواضع واحترام جميع المنافسين».

وطمأن مدرب الوصل الجمهور على جاهزية جميع عناصر الفريق لمباراة الغد بمن فيهم وحيد إسماعيل قائد «الإمبراطور، وتابع:«اللعب أمام المتصدر يتطلب منا مضاعفة الجهود، ونركز بشكل كبير على البقاء ضمن مصاف الأربعة الكبار لمنافسة الدوري في الوقت الحالي».