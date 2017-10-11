«العنابي» يرفع درجة استعداداته الأخيرة للقاء «الإمبراطور»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

بحضور سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، أدى «العنابي» تدريباً قوياً أمس الأول، جاء بعد راحة سلبية لـ24 ساعة منحها الجهاز الفني للاعبين، وشهد التدريبات أيضاً حمد الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم.

وينهي الفريق تحضيراته على ملعبه اليوم، استعداداً لمباراته المهمة أمام الوصل غداً في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، وتكاملت صفوفه بانضمام المجري جوجاك والكوري الجنوبي شانج ريم اللذين تواجدا في الفترة الماضية مع منتخبي بلديهما، لتكتمل صفوف الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

وأكد فهد مسعود إداري الفريق، أن مواجهة الوصل تعد مباراة في الدوري لا أكثر، وأن الأهم فيها النقاط الثلاث، وأنها لا تعني أن الفائز قد قطع شوطاً نحو اللقب أو أن الخاسر قد خرج من السباق، مشيراً إلى أن المنافسة ما زالت في بدايتها، والصعوبات والتحديات كثيرة في الدوري الذي يحتاج إلى النفس الطويل والعمل المتواصل بالجدية نفسها.

وقال فهد مسعود: طموحات الفريقين واحدة، خاصة في الدوري، ونحن لا ننظر للبطولة بقدر ما نعتبر أن أي مباراة هي بطولة خاصة، سواء كانت أمام الوصل أو أي فريق آخر في المسابقة، وهدفنا جمع النقاط بالدرجة الأولى أمام الفرق المنافسة، لأن ذلك يعزز ثقة الفريق ويجعله يستمر بنجاح في المسابقة.

وأضاف: الوصل فريق قوي لديه لاعبون أجانب مميزون ولاعبون مواطنون مقاتلون، وهو فريق متكامل ويقوده مدرب صاحب بصمة واضحة على فريقه، وله جمهور يحب النادي ويدعمه في كل الأحوال، والفريق مستقر بشكل كبير، حيث إن تغييراته في الأجانب كانت محدودة، وكل هذه العوامل مجتمعة تتوفر في الوحدة أيضاً داخل الملعب وعلى المدرجات.

وتابع: ثقتنا في فريقنا كبيرة وفي جمهورنا أيضاً، فهو قام بأدوار مهمة خلف الفريق في الموسم الماضي، وواصل في ذلك هذا الموسم ولعب أدواراً إيجابية، ولا يزال يملك الكثير ونعتبره عاملاً مؤثراً ومهماً جداً في جميع المباريات التي يخوضها الوحدة.

وأكمل فهد مسعود: الفريقان يعيشان ظروفاً إيجابية متشابهة في الدوري، وخسارة الوحدة في كأس الخليج العربي درس، ولا يمكن القياس عليها، لأن كل بطولة لها طابعها الخاص، كما أن لكل مباراة ظروفها، وهي كبوة جواد ودرس يستفيد الفريق من أخطائه ليعاود الانطلاق إلى الأمام، والمضي قدماً في القادم من المباريات.

وأضاف: كل المعطيات تشير إلى أن الجمهور موعود بقمة قوية تحضر فيها جماليات كرة القدم، وأتمنى أن تكون الروح الرياضية حاضرة، وأن تكون السعادة عنابية مع احترامي الشديد للإمبراطور.