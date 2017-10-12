جاهزية وحيد إسماعيل وخليل خميس تدعم تحضيرات الوصل

معتصم عبد الله (دبي)

رفعت عودة الثنائي وحيد إسماعيل قائد الوصل، وخليل خميس لاعب الوسط، للتدريبات الجماعية للفريق الأول، درجة الجاهزية بين لاعبي «الإمبراطور» استعداداً لمواجهة غدٍ المرتقبة أمام الوحدة على ملعب زعبيل في قمة الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، والتي تجمع المتصدر بالوصيف.

وتواصلت الترتيبات الإدارية للقمة الجماهيرية المرتقبة، حيث ارتفعت نسبة مبيعات التذاكر لجمهور الوصل والمطروحة للبيع منذ صباح أمس الأول بصورة كبيرة، في الوقت الذي تسلمت فيه إدارة نادي الوحدة نحو 2050 تذكرة طرحت بدورها للبيع بمتجر «العنابي» في مول الوحدة بالعاصمة أبوظبي، وهي ما تعادل نسبة 30٪ من مقاعد ملعب زعبيل، وخصصت إدارة الوصل البوابتين 1 و3 لجمهور الإمبراطور، والبوابة رقم 2 لحاملي البطاقات الموسمية، والبوابة رقم 5 لجمهور «العنابي».

من جانبه، أكد البرازيلي ألكسندر أوليفيرا نجم الوصل السابق وبطل ثنائية الدوري والكأس موسم 2006- 2007، الذي شهد التتويج الأخير في قلعة «الفهود»، أن مباراة غدٍ تعد الأهم في مطلع مشوار الوصل خلال الموسم الحالي للدوري، وقال لـ«لاتحاد»: «نتيجة المواجهة المرتقبة ستكون مهمة ومؤثرة على الفريقين، لكن هذا الوصف ينطبق على جميع المباريات بلا استثناء، ويجب على الوصل أن يستغل الفترة الإيجابية التي يمر بها منذ بداية الموسم على مستوى النتائج والأداء، وان يقدموا كل ما لديهم من أجل حصد النقاط الثلاث».

وتذكر أوليفيرا مباراة الوصل أمام العنابي موسم 2006- 2007 على ستاد آل نهيان بأبوظبي، والتي انتهت بفوز الفهود بثلاثة أهداف نظيفة، كان من نصيب المهاجم البرازيلي منها هدفان، وتابع: «تبقى تلك المباراة من الذكريات الخالدة، ليس لكوننا نجحنا في تحقيق انتصار عريض، ولكن بسبب المؤازرة الجماهيرية الكبيرة، والتي أضفت أجواء رائعة على ملعب المباراة، وأتمنى تكرار المشهد من جمهور الوصل في مباراة الغد».

وأضاف: «جمهور الوصل ظل يساند اللاعبين بقوة على مدار المواسم الماضية، والوجود المكثف للجمهور من الموسم الماضي يعكس الفترة الجيدة التي يمر بها الفريق حالياً، وأتمنى استثمار الأجواء الإيجابية بانتزاع الفوز أمام العنابي والقبض على الصدارة، على أمل استمرار سلسلة النتائج الإيجابية حتى نهاية الموسم والتتويج بلقب الدوري».

وأثنى أوليفيرا على الثلاثي البرازيلي في صفوف الوصل، ليما وكايو ورونالدو، وقال: «أجانب الوصل هم الأفضل حالياً، بمن فيهم الأسترالي كاسيرس المنضم حديثاً مطلع الموسم الحالي، ومن المؤكد أن المستوى الجيد للأجانب ينعكس على أداء الفريق بشكل عامل، ولكن المهم استغلال الظهور الإيجابي من أجل حصد الألقاب وإسعاد الجمهور».