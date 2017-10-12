جاهزية وحيد إسماعيل وخليل خميس تدعم تحضيرات الوصل

معتصم عبد الله (دبي)
رفعت عودة الثنائي وحيد إسماعيل قائد الوصل، وخليل خميس لاعب الوسط، للتدريبات الجماعية للفريق الأول، درجة الجاهزية بين لاعبي «الإمبراطور» استعداداً لمواجهة غدٍ المرتقبة أمام الوحدة على ملعب زعبيل في قمة الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، والتي تجمع المتصدر بالوصيف.
وتواصلت الترتيبات الإدارية للقمة الجماهيرية المرتقبة، حيث ارتفعت نسبة مبيعات التذاكر لجمهور الوصل والمطروحة للبيع منذ صباح أمس الأول بصورة كبيرة، في الوقت الذي تسلمت فيه إدارة نادي الوحدة نحو 2050 تذكرة طرحت بدورها للبيع بمتجر «العنابي» في مول الوحدة بالعاصمة أبوظبي، وهي ما تعادل نسبة 30٪ من مقاعد ملعب زعبيل، وخصصت إدارة الوصل البوابتين 1 و3 لجمهور الإمبراطور، والبوابة رقم 2 لحاملي البطاقات الموسمية، والبوابة رقم 5 لجمهور «العنابي».
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وتذكر أوليفيرا مباراة الوصل أمام العنابي موسم 2006- 2007 على ستاد آل نهيان بأبوظبي، والتي انتهت بفوز الفهود بثلاثة أهداف نظيفة، كان من نصيب المهاجم البرازيلي منها هدفان، وتابع: «تبقى تلك المباراة من الذكريات الخالدة، ليس لكوننا نجحنا في تحقيق انتصار عريض، ولكن بسبب المؤازرة الجماهيرية الكبيرة، والتي أضفت أجواء رائعة على ملعب المباراة، وأتمنى تكرار المشهد من جمهور الوصل في مباراة الغد».
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وأثنى أوليفيرا على الثلاثي البرازيلي في صفوف الوصل، ليما وكايو ورونالدو، وقال: «أجانب الوصل هم الأفضل حالياً، بمن فيهم الأسترالي كاسيرس المنضم حديثاً مطلع الموسم الحالي، ومن المؤكد أن المستوى الجيد للأجانب ينعكس على أداء الفريق بشكل عامل، ولكن المهم استغلال الظهور الإيجابي من أجل حصد الألقاب وإسعاد الجمهور».