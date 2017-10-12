الجو جيتسو تدخل أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات

شمسة سيف (أبوظبي)

أقر الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي إدراج لعبة الجو جيتسو ضمن أنشطته، كما وجه أعضاءه بالمشاركة في البطولات التي ينظمها اتحاد اللعبة، كما قرر اعتماد منح دراسية للاعبين المتميزين رياضياً في قرار سيكون له أثره الإيجابي الكبير على ازدهار الرياضة الجامعية في الفترة المقبلة، بجانب اتخاذ عدد من القرارات في الاجتماع السنوي للاتحاد الذي عقد أمس الأول بفندق الخالدية بالاس وترأسه الدكتور عمر عبد العزيز الحاي الأمين العام للاتحاد ومديرو ورؤساء النشاط الرياضي بمؤسسات التعليم العالي بالدولة.

وفي بداية الاجتماع، رحب الحاي بالحضور نيابة عن رئيس الاتحاد الدكتور سعيد حمد الحساني وأعضاء مجلس إدارة الذين لم يتمكنوا من حضور الاجتماع نظراً لظروف خاصة وارتباطات مسبقة، كما رحب الدكتور الحاي، بأحمد حمود الغلابي رئيس اللجنة الفنية وأثنى على دوره وأدائه العالي والإيجابي كرئيس لوفد الدولة في اليونيفيرسياد العالمي الذي أقيم في الصين تايبيه في أغسطس من هذا العام.

وتحدث الحاي عن النشاط الرياضي في الجامعات الذي يشهد تطوراً من عام إلى آخر وليس أدل على ذلك من اتجاه الكثير من الجامعات إلى منح الطلبة المتفوقين في المجال الرياضي منحاً دراسية لاستكمال دراستهم جنباً إلى جنب مع ممارسة نشاطهم الرياضي.

وأكد الحاي أن الهدف الرئيسي من ممارسة النشاط الرياضي في الجامعات يتمثل في الناحية التربوية باعتبارها جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.

وقال: سعداء بإدراج لعبة الجو جيتسو ضمن أنشطة الاتحاد، خاصة أن اللعبة شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة بفضل الدعم الذي تجده من القيادة الرشيدة الذي جعل من أبوظبي عاصمة لهذه الرياضة، وقد جاء اتخاذ القرار بعد أن قام اتحاد الجو جيتسو بتقديم عرض موجز عن اللعبة وتطورها في الدولة وأهمية ممارستها في الجامعات، وتم اتخاذ قرار إدراج اللعبة ضمن مسابقات الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، بحيث تكون الفترة الأولى من أكتوبر الحالي إلى آخر يناير 2018 للتدريب وتبدأ المنافسات اعتباراً من فبراير 2018.

وتابع الدكتور عمر الحاي: تم اتخاذ قرار بمنح الطلبة المتميزين رياضياً في الدولة منحاً دراسية في الجامعات، وهذا تأكيد على أهمية الرياضة وتحفيز المتميزين فيها ومن المخرجات الأخرى للاجتماع الذي شهد نقاشاً مستفيضاً لكل محاوره إرسال نبذة موجزة عن أهداف ورؤية ورسالة الاتحاد الرياضي لجميع مؤسسات التعليم العالي المشاركة في مسابقات الاتحاد، والالتزام باللوائح والقوانين الموضوعة من قبل الاتحاد الرياضي في كل المسابقات والألعاب الجماعية والفردية.

وأكمل أيضاً تم التأكيد على أهمية تسديد الاشتراكات للجامعات المشاركة في مسابقات الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي في المواعيد المحددة، وإرسال نتائج المباريات إلى الجامعات المشاركة في أنشطة الاتحاد أولاً بأول، والتأكيد على ضرورة إبراز البطاقة الجامعية لكل طالب أو طالبة يشارك أو تشارك في مسابقات الاتحاد المختلفة. وأوضح الدكتور عمر الحاي أن الاجتماع وافق على أخذ ملاحظات البطولات النسائية بعين الاعتبار، وزيادة العنصر النسائي في اللجنة الفنية، بينما حدد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لختام الأنشطة في كلية دبي للتقنية.

وأشاد الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي بالحرص الكبير من ممثلي الجامعات على حضور الاجتماع والنقاش المستفيض الذي وجدته كل البنود المدرجة على جدول الأعمال، متمنياً التوفيق للجميع، والازدهار للرياضة الجامعية التي تتطور بفضل الدعم الذي تجده من القيادة الرشيدة والمسؤولين في الدولة من عام إلى آخر.