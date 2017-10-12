«دبي للسيدات» يطلق مخيم سباق الترايثلون لـ 3 أسابيع

رضا سليم (دبي)

أزاح نادي دبي للسيدات الستار عن مخيم سباق «ترايثلون دبي للسيدات» الذي يعد الحدث الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات فقط، وينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع النادي يوم الجمعة 3 نوفمبر المقبل في منطقة جميرا، ويتضمن المنافسة في ثلاث رياضات هي: السباحة، الجري، والدراجات الهوائية لمسافة 40 كيلومتراً، والذي يأتي مواكباً لتحدي اللياقة الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبناءً على توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة نادي دبي للسيدات.

وجاء إطلاق البرنامج التدريبي في المخيم بمقر النادي بحضور موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة رياضة المرأة، ولمياء خان رئيس اللجنة المنظمة للترايثلون، نائب رئيس لجنة رياضة المرأة ومديرة نادي دبي للسيدات، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة والمشاركات في الحدث والمشرفات اللاتي قمن بشرح كل التفاصيل الخاصة بالسباقات والرد على كل الاستفسارات.

وقالت لمياء عبد العزيز خان إن هذه الشراكة تتماشى مع مبادرة «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بهدف جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، مشيرةً إلى أن رفع الوعي بأهمية الرياضة وممارستها على نطاق واسع يُسهم في إيجاد مجتمع صحي وسعيد يتمتع أفراده بلياقة بدنية عالية، مضيفةً أن المخيم يُعَد منصة مهمة لتشجيع واكتشاف مواهب رياضية مُواطِنة، يُمكن الاستفادة منها في تمثيل الدولة في المحافل الرياضية العالمية.

وأضافت: «مخيم الترايثلون، الذي يقام في مقر النادي، يوفر حصصاً تدريبية مجانية متكاملة للمشاركات في السباق الرئيسي، تتضمن حصصاً في السباحة والجري وركوب الدراجات الهوائية، سواءً داخل الاستوديو الرياضي أو في الهواء الطلق، وذلك على مدى 3 أسابيع حتى موعد انطلاق سباق «ترايثلون دبي للسيدات» يوم 3 نوفمبر 2017، حيث يتم تنظيم هذه الحصص لمدة ساعة بين الخامسة والسادسة مساءً، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، بالإضافة لتأهيل المشاركات معرفياً وفنياً للمنافسة وشروطها ومكوناتها وأوجه المشاركة فيها، سواءً بصفة فردية أو في شكل فرق».

وتابعت:«تنظيم الحدث يُجسِد جهود الدولة في تمكين المرأة الإماراتية على الصعد كافة، بما في ذلك المجال الرياضي، وإبراز دورها ومشاركتها في المحافل الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً، لذا أضفنا فئة المواطنات، لتشجيعهن على المشاركة في أجواء تضمن لهن الخصوصية، كما أنه يتماشى مع التوجه العام للدولة في إسعاد المجتمع، وانسجاماً مع خطة دبي 2021، التي تهدف إلى أن تصبح دبي موطناً لأفراد مبدعين وسعداء.

وقالت تريس ردجرز المؤسِس في شركة «قروينجس كوتشين»، والمدرب المعتمد في تدريب المشاركين في سباقات الترايثلون:«الحدث يجمع بين سيدات من ثقافات متنوعة وبمستويات لياقة بدنية مختلفة، كما سيسهم في تطويرهن من خلال الرياضة، والحدث يشجع على التحدي والعمل بشجاعة على تنمية الذات إيجابياً، كما أنه سيضع دبي في طليعة تمكين المرأة من خلال الرياضة في الشرق الأوسط».

وقالت صالحة البسطي مؤسِس فريق «أنا قو» للجري، إن عضوات الفريق فخورات بالمشاركة في أول تراثيلون للسيدات فقط في المنطقة، الذي من شأنه أن يشجع المرأة على الانخراط في الرياضة، ودورنا يأتي مباشرة بعد السباحة التي ستكون على الشاطئ، حيث سنقوم بتعليم المشارِكات الانتقال السلس من السباحة إلى الجري، سواء كان لمسافات طويلة أو قصيرة، وأن تكون ممارسة الجري تصب في المنافسة، ولكن ضمن أجواء من المرح والحماس، لأن الهدف من هذه المشاركة هو التحفيز على الحفاظ على لياقة وإسعاد المرأة في الوقت ذاته.