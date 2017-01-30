أندية اليد تعيش أزمة التوقف الطويل للدوري

رضا سليم (دبي)

يعود دوري أقوياء اليد من جديد الجمعة المقبل، بعد توقف دام 35 يوماً. وكانت الجولة الخامسة التي أقيمت يوم 29 ديسمبر الماضي هي الأخيرة، في أطول توقف للدوري هذا الموسم، ورغم أن الأندية شاركت في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال الذي أقيم على مدار 10 أيام من 3 إلى 13 يناير الجاري، فإن الفرق خلدت للراحة السلبية ولم تستفد من التوقف بشكل رسمي سوى الشعب والشارقة بمشاركتهما في بطولة محمد بن خالد الدولية لكرة اليد بنادي الشعب، بينما تجمدت بقية الفرق ولم يخرج أي فريق لمعسكر خارجي، كما لم يلعب أي فريق مباراة ودية خلال التوقف.

استطلعنا رأي الأندية عن فترة التوقف، وهل كانت فرصة لالتقاط الأنفاس أم أنه تحول إلى نقطة سلبية في مشوار الفريق بالدوري، ويرى البعض أن التوقف جاء في توقيت مناسب بسبب ارتفاع إصابات اللاعبين وكانت فرصة لعلاجهم، وبعض الفرق غيرت مدربيها مثل النصر وفرق أخرى غيرت محترفيها مثل الجزيرة والنصر، بينما فرق أخرى تضررت بسبب توقف المباريات بعدما وصل مستوى الفريق الفني والبدني إلى أعلى معدلاته.

وقال عوض هويشل، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الرياضية، المشرف على كرة اليد «التوقف أضر بالفريق، وكنا نفضل أن تستمر مباريات الدوري كي نقطع مسافة أطول في المسابقة، بجانب أن اللاعبين الأجانب لم يخرجوا من الدوري وجلسوا في المدرجات خلال كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وبالتالي مشكلة الأجانب أثناء مونديال فرنسا غير موجودة».

وأضاف «التوقف سلبي على فريقي لأن 5 لاعبين انضموا للمنتخب والفريق من فترة طويلة لم يتدرب بشكل منتظم ولا مكتمل الصفوف، ويوجد في التدريب عدد قليل، من اللاعبين، وخرجنا من حالة الانسجام في الدوري وهو ما حدث مع كل الأندية، لأن 5 جولات كانت تمثل بداية للمشوار الطويل وبدأت مستويات الفرق تظهر، وجاء التوقف الطويل لنبدأ موسم جديد مع عودة الدوري».