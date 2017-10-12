ديبز يبصم بالخمسة في شباك سكوربيانز

مصطفى الديب (أبوظبي)

تتواصل الإثارة على ملاعب دوري هوكي الجليد للأسبوع الثاني على التوالي، وحقق فريق ديبز فوزاً مهماً على سكوربيانز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فيما حقق مايتي كاميلز فوزاً كبيراً على وايت بيرز بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتأتي نتائج الأسبوع الثاني لتؤكد أن الجميع مؤهل لحصد اللقب هذا الموسم، لا سيما أن الفرق تتبادل لعبة الكراسي الموسيقية في الفوز والخسارة، وأكد جمعه الظاهري أمين عام اتحاد هوكي الجليد أن المباريات الأولى للدوري تبشر بالخير للمنتخب، لا سيما أن الأندية تؤهل لاعبي المنتخب من خلال احتكاك قوي.

وشدد على أن وجود الأجانب سوف يكسب اللاعبين المواطنين خبرات كبيرة، خاصة الدوليين الذين ينتظرهم محافل مهمة على رأسها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي سوف تقام بشكل مجمع في تركمنستان مارس المقبل بوجود ثلاثة منتخبات هي تركمنستان والإمارات والكويت.

وتوقع الظاهري أن تكون نسخة هذا الموسم قوية للغاية في ظل المنافسة الشرسة للعديد من الفرق، ورشح فريق ديبز للفوز بلقب هذا الموسم لما يمتلكه من إمكانيات رائعة ولاعبين متميزين قادرين على مواصلة المشوار حتى النهاية.