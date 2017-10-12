نورة الكعبي تستعرض تجربتها في مؤتمر رياضة المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي لرياضة المرأة عن انضمام معالي نورة الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، لتصبح آخر الشخصيات المرموقة التي ستنضم إلى قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر المقرر يومي 6 و7 نوفمبر المقبل.

وتستعرض معالي نورة الكعبي خبرتها الواسعة كإحدى الشخصيات الرائدة في القطاع الحكومي، وعالم الأعمال والإعلام والرياضة في هذا المؤتمر العالمي، من خلال مشاركتها في حلقة نقاش بعنوان: «تمكين المرأة.. الرياضة والقيادة».

وبمناسبة مشاركتها في المؤتمر قالت معاليها: يسرني ويشرفني أن أشارك مرة أخرى في المؤتمر الدولي لرياضة المرأة 2017، كمتحدثة رئيسية هذه المرة، وأن أكون جزءاً من هذا المنتدى الملهم الذي وصل إلى عدد كبير من السيدات الإماراتيات على مدى السنوات الخمس الماضية. وتابعت: «تعتبر رسالة إلهام الأجيال إحدى الأولويات الرئيسية في رؤية الإمارات، لأنها تمهد الطريق نحو تمكين المرأة لتتميز في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية، ويمكن أن تلعب الرياضة الدور الأبرز في تعزيز تلك الرؤية، لذا فإنني أتطلع إلى المشاركة في حلقات النقاش التي يستضيفها المؤتمر والمساعدة على نشر هذه الرسالة إلى جانب زميلاتي من المتحدثات المرموقات».

ويقام المؤتمر الدولي لرياضة المرأة بتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، التي تحتفل هذا الأسبوع بعيدها السنوي السابع، وتحمل الأكاديمية على عاتقها مهمة جعل الرياضة عنصراً أساسياً من الحياة اليومية للمرأة الإماراتية من جميع الأعمار والخلفيات والحالات البدنية، وذلك لتشجيعها على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط، وغرس القيم الرياضية في الوعي العام بالإمارات.

ويعد المؤتمر المرموق حدثاً رئيسياً على أجندة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، حيث أطلق أول مرة عام 2012، وشهد تطوراً كبيراً على مر السنوات الماضية، ليصبح منصة عالمية مرموقة تجمع رواد وقادة قطاع الرياضة والمهنيين الرياضيين وعشاق الرياضة، من أجل مناقشة جميع المواضيع المتعلقة بالرياضة النسائية. وفي نسخته الرابعة، يتضمن المؤتمر الدولي لرياضة المرأة 2017 محاضرتين رئيسيتين وخمس حلقات نقاش، وثماني ورش عمل، تدور جميعها حول الموضوع الرئيسي للمؤتمر «إلهام الأجيال»، كما يضم المؤتمر سوقاً لمعارض وأجنحة منوعة يقيمها رعاة المؤتمر ومجموعة من المؤسسات الرياضية، بالإضافة إلى مساحات للتعارف والتواصل بين الحضور.

وكانت إدارة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام، عن انضمام حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين باعتبارها أولى المتحدثات الرئيسيات في المؤتمر. وتنضم معالي نورة الكعبي إلى قائمة المتحدثين الرئيسيين المرموقين في المؤتمر الدولي لرياضة المرأة، والتي تضم رها المحرق، أول سيدة سعودية تتسلق جبل إيفرست؛ ومادونا بودر «الراهبة الحديدية»، حاملة الرقم القياسي الأكبر سناً في سباقات الرجل الحديدي؛ ومي الخليل، مؤسسة جمعية ماراثون بيروت المعروفة عالمياً، ولوريتا كلايبورن، اللاعبة الرياضية في الأولمبياد الخاص والمتحدثة العالمية الملهمة؛ وجولي كيتشن، بطلة العالم للملاكمة التايلاندية 14 مرة، وسمر نصار، اللاعبة الأردنية الأولمبية والرئيسة التنفيذية لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2016 FIFA، وكيت بوسومورث، مؤسسة حملة «This Girl Can» التي حققت نجاحاً كبيراً، وتريشيا طومبسون، المديرة البريطانية السابقة لقسم رياضة ركوب الدراجات في شبكة سكاي.