سلطان بن خليفة: «القمزي الصغير» أهدى الإمارات فرحة مستحقة

أبوظبي (الاتحاد)

حظيت بعثة فريق أبوظبي الحائز لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا- 2، التي اختتمت في البرتغال مؤخراً لدى وصولها أمس الأول عبر مطار أبوظبي الدولي، باستقبال مميز تقديراً لإنجاز الفريق بقيادة الواعد راشد القمزي الذي حاز اللقب ببراعة فائقة ليؤكد مكانة رياضيينا ومشاركاتهم في السباقات والمحافل العالمية.

وكان في استقبال الوفد بالورد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وطلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، وأعضاء البعثة التي ضمت ناصر الظاهري المشرف الفني على الفريق، وقائد الفريق راشد القمزي وخالد السعدي المنسق الإعلامي.

وأهدت البعثة الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب الإمارات، مؤكدين أن هذا الإنجاز ثمرة دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة.

وكان بطل الإمارات راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35 قد حقق المركز الرابع في الجولة الختامية من البطولة التي أقيمت في مدينة ريبادورو البرتغالية، ليكفل له ذلك اعتلاء منصة التتويج محرزاً المركز الأول في الترتيب العام مع ختام جولات البطولة العالمية لعام 2017، رافعاً رصيده إلى 41 نقطة لينتزع اللقب للمرة الأولى من أعرق المتسابقين في العالم والقارة الأوروبية.