علي معالي (دبي)

أزمة إحباط أم نفاد صبر؟، أم أزمة مالية أم قضية عابرة... ماذا يحدث في صالات السلة وإلى متى تستمر الغيابات.. أسئلة ليست للإجابة.. ولكننا نحاول أن نقف على قضية الغياب ونستعرض كل التفاصيل.

شهدت الجولة الأولى من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة الكثير من علامات الاستفهام الخاصة بغياب نجوم اللعبة في صفوف شباب الأهلي دبي أو نادي النصر، حيث تغيب النجوم الكبار وأساس عناصر منتخبنا الوطني، والملامح الحالية تؤكد أن هذا الغياب ربما يطول، نظراً للمشاكل التي تحاصر هؤلاء النجوم وهم: راشد ناصر وحسين علي وطلال سالم ومحمد عبد اللطيف في شباب الأهلي دبي، وصالح سلطان في نادي النصر.

ويكتنف الغموض أسباب غياب راشد ناصر عن المشاركة، فيما يعزى سبب غياب طلال سالم لأسباب مادية، ومحمد عبداللطيف لأنه متزوج حديثاً ويخطط لتسلم وظيفة، وأموره تؤكد أنه سيبتعد لفترة عن اللعبة، أما حسين علي فلا يعلم في أي نادٍ سيلعب، حيث إنه من الطبيعي أن يتواجد بشباب الأهلي، كونه لاعباً كبيراً سابقاً بنادي الشباب، وفي نادي النصر أزمة صالح سلطان لم تنته، فاللاعب يريد الجلوس على طاولة لإيجاد حل لمشكلته بالاتفاق على تعاقد، ولكن ذلك لم يحدث.

ويبدو أن حالة الشد والجذب اللاعبين أصحاب الكفاءات والخبرات العالية سوف تستمر لعدم وضوح أي ملامح قريبة لإيجاد حلول، خاصة أن معظمها مشاكل مادية بين اللاعبين والأندية، والوعود الشفهية التي تقوم بها الأندية تتحمل الجزء الأكبر من هذه المحنة الخاصة باللاعبين.