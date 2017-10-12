الجزيرة يسخر إمكانياته لإنجاح «الأولمبياد الخاص»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي الجزيرة تسخير كل إمكانياته لخدمة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي سوف تستضيفها العاصمة أبوظبي العام بعد المقبل، وأكد عايض مبخوت الهاجري، المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، أن النادي وشركة كرة القدم يسخران جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح الحدث، تماشياً مع السياسة الحكيمة للدولة بدعم أصحاب الهمم في مختلف المجالات.

وقال: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري رئيس مجلس الشرف بنادي الجزيرة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس الشرف رئيس نادي الجزيرة، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس نادي الجزيرة، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، فإننا في النادي والشركة نعلن عن تسخير كل إمكانياتنا المادية والبشرية لدعم وإنجاح الأولمبياد الخاص الإماراتي المقام في العام المقبل 2019».

وأضاف: نتمنى التوفيق للرئيس الفخري لمنظمة الأولمبياد الخاص سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، ولمجلس الإدارة برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ونؤكد مجدداً في نادي الجزيرة بأن جميع إمكانياتنا ومواردنا المادية والبشرية ستكون تحت تصرف المنظمة على الدوام، امتثالاً لتوجيهات إدارة النادي وتأدية لواجبنا في دعم مسيرة التنمية الرياضية والاجتماعية في الإمارات».​