شاكيروفا تعانق ذهبية «الإسكيت» بـ 54 طبقاً

حسن رفعت (مراكش)

توجت الرامية الروسية البينا شاكيروفا بلقب مسابقة الاسكيت في اليوم الختامي لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات بجولتها الختامية التي استضافتها مراكش خلال الفترة من 5 إلى 10 اكتوبر، بمشاركة 40 رامية، يمثلن 13 دولة هي: الإمارات والمغرب ومصر ولبنان وإيطاليا وإسبانيا وكازاخستان وروسيا وفرنسا وبريطانيا وسلوفاكيا والهند وكندا.

وتغلبت الروسية شاكيروفا في الجولة النهائية على الفرنسية اناستاسيو وحصدت 54 طبقاً مقابل 53، لتعلن عن ميلاد بطلة جديدة للبطولة، وتنال الميدالية الذهبية وجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار وشهادة مشاركة، بينما ذهبت الفضية للرامية الفرنسية ونالت سبعة آلاف دولار وشهادة مشاركة، وحلت في المركز الثالث الإيطالية سيمونا برصيد 43 طبقا ونالت خمسة آلاف دولار وشهادة مشاركة، وجاءت الإيطالية سبادا في المركز الرابع شهادة مشاركة وثلاثة آلاف وخمسائة دولار، ونالت البريطانية امبير هيلي صاحبة المركز الخامس شهادة مشاركة ومبلغ الفين وخمسمائة دولار ونالت الكازاخستانية انيستاسيا المركز السادس وحصلت على شهادة مشاركة ومبلغ ألف وخمسمائة دولار.

شارك في تتويج الفائزات اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعبد الفتاح ليجوني والي مراكش، وعبد العظيم الحافي الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية، وياسمين مسفوي ممثلة نادي مراكش.

وأعرب الريسي عن سعادته البالغة بجملة النجاحات التي حققتها الجولة الختامية من بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات وقال: «ما تحقق لم يكن في الحسبان سواء على صعيد المستوى الفني أو التنظيمي أو الأهداف المنشودة من البطولة، نحمد الله على هذا الحصاد الوفير». ونوه الريسي إلى أن الرعاية والدعم الكريمين والكبيرين من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، كانا وراء هذا الحصاد الرائع. ووجه شكره وتقديره البالغين إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعم سموهما للبطولة منذ انطلاقتها.

وحرص الريسي على تهنئة حكام البطولة بالنجاحات والأداء المتميز لهم خلال المسابقتين «التراب والاسكيت»، وخص بالتهنئة رئيس لجنة الحكام حسن الشحي، موجهاً الشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي، و«أبوظبي للإعلام»، وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وإلى مصرف أبوظبي الإسلامي، وموانئ أبوظبي، واللولو هايبر ماركت، واتصالات، وإلى المؤسسات الإعلامية كافة التي تساهم في نقل الأحداث.

وأشاد عبد الفتاح ليجوي والي مراكش بالعلاقات المتميزة بين الإمارات والمملكة المغربية، مؤكداً أن التعاون الرياضي يصب في خانة تعزيز العلاقات المتينة، ووجه الشكر إلى «أم الإمارات» على هذه المكرمة الغالية التي تساهم في بناء أجيال من الراميات بالعالم، مشيداً بالمستوى التنظيمي للبطولة، محيياً جهود اللجنة المنظمة العليا واللجنة المحلية ونادي مراكش.

يشار إلى أن ذهبية شاكيروفا كانت رمزاً للتحدي، بعد أن قهرت الرامية كل الصعاب التي واجهتها، لأنها شاركت من دون رغبة بعض مسؤوليها، إلى جانب أنها تأهلت إلى النهائيات عن طريق الشوت أوف، إلا أن النهائيات كانت تحتاج طلقة واحدة، وتركيزاً كبيراً وأعصاباً هادئة، وتحقق لها ما أرادت.