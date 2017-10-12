منتخبنا يفرض سيطرته على «ماسترز» عربية السنوكر

دبي (الاتحاد)
تأهل كل من الثنائي محمد شهاب وعيسى السيد نجما منتخبنا الوطني للسنوكر للمباراة النهائية في مسابقة للماسترز، ضمن البطولة العربية للسنوكر والمقامة حالياً في دبي، وتألق لاعبو منتخبنا الذي ضمن 3 ميداليات في هذه المسابقة بعد فوز عيسى السيد على محمد الجوكر في نصف النهائي بنتيجة 4-3 ومن قبلها فاز على زميله أيضاً في المنتخب عبد الله العطار بنتيجة 4-1، بينما لم يجد النجم الكبير محمد شهاب صعوبة في تخطي منافسيه هشام الصقر من البحرين وتغلب عليه بنتيجة 4-1 وأحمد شهاب من الإمارات بنتيجة 4-0.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مسابقة الماسترز على مستوى البطولات العربية، حيث أقيمت قرعة المسابقة بحضور عمرو الخرادلي رئيس الاتحاد العربي للسنوكر، ومحمد عبد الله إداري منتخب الإمارات، وخالد الخيلي مدير الاتحاد، وتم تقسيم الفرق لمجموعتين تضم الأولى منتخبات الإمارات «أ» والبحرين والسعودية، بينما تضم الثانية الإمارات «ب» ومصر وسلطنة عمان.
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ومن نتائج المنافسات التمهيدية للفردي رجال تغلب محمد شهاب على أمير مجدي من مصر بنتيجة 3-1 وعلى مواطنه عيسى السيد 3-0 ومحمد الجوكر على أسامة العمار من السعودية 3-0 وعلى عبد الرحمن عدنان من العراق بنفس النتيجة، وفي مفاجأة غير متوقعة خسر خالد الكمالي من منيب علي من العراق 3-1، وفاز حبيب صباح من البحرين على أحمد شهاب 3-2، وعلي عبد الكريم مقصود من سوريا 3-0، بينما فاز المصري محمد سلامة على عمر البوسعيدي من سلطنة عمان 3-0 وتغلب السعودي عمر عجلاني على المصري أمير مجدي 3-1 وخسر عبد الرحمن الشامسي من الإمارات على عبد الرحمن شاهين من مصر بنتيجة 3-1 وفاز محمد إبراهيم من مصر على أسامة عمار من السعودية 3-0، وتغلب عمر الوهيبي من سلطنة عمان على العراقي علي حسين 5-3.