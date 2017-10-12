الكعبي: نخطط لحصول طاقم نسائي على الشارة القارية

رضا سليم (دبي)

عقدت لجنة الحكام باتحاد اليد مساء أمس الأول ورشة عمل للحكام بصالة صلاح الدين بدبي، حضرها محمد شريف نائب رئيس الاتحاد وعبدالله الكعبي رئيس لجنة الحكام والمدرب المواطن سعيد غريب، وياسر سليم سكرتير لجنة الحكام بجانب 26 حكماً ومراقباً فنياً يتقدمهم أحمد حسن وجمال سيف وعلي العجمي والحكم الدولي عمر الزبير والقاريان إسماعيل سالم ومحمد ناصر وياسر النقبي وعبدالله خميس وعلي جعفر وخالد جمال وغيرهم من الحكام.

وتحدث محمد شريف مع الحكام قبل بدء ورشة العمل التي تضمنت التعديلات الجديدة الخاصة بالمراحل السنية، والقواعد الاستثنائية، وطالبهم شريف بالتركيز والاهتمام باللوائح والقوانين نظراً إلى أن هناك العديد من التعديلات التي طرأت على القوانين، وتطرق الحديث معهم على بعض الحالات التحكيمية، واستمرت التدريب على الحالات الجديدة ما يقرب من ساعتين.

وأكد عبدالله الكعبي أن الهدف من التجمع هو شرح القواعد الجديدة في التحكيم والتدريب عليها عملياً، حتى لا تحدث أخطاء في المباريات، وسوف تتكرر الاجتماعات والتجمعات خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تسعى لجنة الحكام إلى تطوير مستويات الجميع من خلال عمل تجمعات حسب المناطق والتدريب مرتين أسبوعياً من أجل الحفاظ على لياقة الحكام.

وكشف عن أن اللجنة ترتيب لاختبار «الشتر» لجميع الحكام خلال شهر يناير المقبل، وهناك اتجاه لعمل الاختبار مرة أخرى في نهاية الموسم من أجل أن يكون حكامنا جاهزين للدخول في اختبارات الشارقة القارية خاصة أن لدينا عدداً من الحكام الصغار والقادرين على حمل الشارة القارية.

وأضاف: اللجنة تواصل ما بدأته الموسم الماضي في الاهتمام بمشروع الحكم الصغير ولا زال الموضوع تحت الدراسة لتطوير في الموسم الثاني، خاطبنا الأندية ووضعنا نقاطاً في درع التفوق للأندية التي تدفع بحكام صغار، وهذه أمور محفزة.وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من المشروعات داخل لجنة الحكام ونعمل عليها حالياً، من أجل تطوير العمل والوصول لأفضل جاهزية لحكامنا، ولا بد أن نعترف أن هناك عدداً كبيراً من الحكام الكبار ولكن لا يمكن أن نستغني عنهم خلال الفترة الحالية حتى يكون لديَّ قاعدة كبيرة من الحكام الصغار، كما أنني سوف أستعين بالكبار بعد ذلك في عمل اللجنة، وأيضاً في تحولهم إلى مراقبين للاستفادة بهم.

وحول حصول حكامنا على الشارة الدولية، قال: من الصعب أن نطرق أبواب الشارة الدولية إلا بعدما نتخطى الشارة القارية ونخطط في أن يكون لدينا أكثر من طاقم في الموسم المقبل، ومنها ننطلق إلى الدولية، وإن كنا حالياً نفكر أن يكون لدينا طاقم تحكيم نسائي يحصل على الشارة الدولية، وأعتقد أن هذا الحلم سيتحقق خلال موسم من الآن، ونحن لدينا حكام قاريون ودوليون في كرة اليد الشاطئية، ونسعى للوصول إلى ذلك في الصالات أيضاً، ولعل عدم وجود حكام للإمارات في البطولات الآسيوية والدولية صعب، ولكن علينا أن نتقبل الواقع ونعمل على تغييره».

ورد على سؤال حول نسبة رضاه على الحكام في مباريات الدوري حتى الآن، قال: «نسبة الرضا تتراوح ما بين 70 إلى 80% في مباراة السوبر، وأيضاً مباريات الدوري حتى الآن ولا زال هناك الكثير من التفاصيل التي نحتاج أن يساعدنا فيها الحكام وعندما تكون لياقة الحكم عالية يستطيع أن يقود المباراة بأريحية ودون عناء».