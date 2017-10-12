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النسخة الرابعة لسباق الخير 6 يناير في الأقصر

ريع «ماراثون زايد» لدعم مستشفى شفاء الأورمان للأورام
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تاريخ النشر: الخميس 12 أكتوبر 2017

القاهرة (الاتحاد)

نظمت اللجنة العليا لماراثون زايد الخيرى ومجلس إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، المؤتمر التحضيري الأول للإعلان عن انطلاق النسخة الرابعة من الماراثون 6 يناير المقبل بمدينة الأقصر، بحضور عددٍ من الوزراء والشخصيات العامة وقيادات إماراتية رفيعة لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل إنشاء مستشفى شفاء الأورمان، بالتعاون مع سفارة الإمارات بالقاهرة، ووزارات الشباب والرياضة والتضامن والهجرة.

شارك في المؤتمر التحضيري، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وجمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بمصر، واللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير نائباً عن وزير الشباب والرياضة، ومن أعضاء اللجنة العليا المنظمة للماراثون حضر أحمد هلال الكعبي، والعقيد طيار محمد علي عامر عضوا اللجنة، وعدد من كبار الرياضيين، بينهم الكابتن محمود الخطيب، والكابتن أحمد حسن، والكابتن أحمد شوبير، وعدد من الفنانين والإعلاميين، من بينهم الفنان حسن الرداد.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بمشاركة وزارة الهجرة في دعم مستشفي شفاء الأورمان، وأثنت على الجهد المبذول لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل إنشاء المستشفى، وقدمت الشكر لدولة الإمارات علي دعم المشروع.

من جانبه، أكد خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء إسماعيل الفار، «أن استضافة مصر النسخة الرابعة من الماراثون للسنة الرابعة على التوالي، تؤكد عمق العلاقات المصرية - الإماراتية».

وأعلن المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن إقامة ماراثون زايد الخيري في نسخته الرابعة بمحافظة الأقصر يأتي دعماً لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان في صعيد مصر، مشيراً إلى أن هذا يأتي بناءً على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والنابعة من اهتمام سموه الكبير بدعم المبادرات الإنسانية كافة. ... المزيد
     
 

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