ريع «ماراثون زايد» لدعم مستشفى شفاء الأورمان للأورام

القاهرة (الاتحاد)

نظمت اللجنة العليا لماراثون زايد الخيرى ومجلس إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، المؤتمر التحضيري الأول للإعلان عن انطلاق النسخة الرابعة من الماراثون 6 يناير المقبل بمدينة الأقصر، بحضور عددٍ من الوزراء والشخصيات العامة وقيادات إماراتية رفيعة لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل إنشاء مستشفى شفاء الأورمان، بالتعاون مع سفارة الإمارات بالقاهرة، ووزارات الشباب والرياضة والتضامن والهجرة.

شارك في المؤتمر التحضيري، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وجمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بمصر، واللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير نائباً عن وزير الشباب والرياضة، ومن أعضاء اللجنة العليا المنظمة للماراثون حضر أحمد هلال الكعبي، والعقيد طيار محمد علي عامر عضوا اللجنة، وعدد من كبار الرياضيين، بينهم الكابتن محمود الخطيب، والكابتن أحمد حسن، والكابتن أحمد شوبير، وعدد من الفنانين والإعلاميين، من بينهم الفنان حسن الرداد.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بمشاركة وزارة الهجرة في دعم مستشفي شفاء الأورمان، وأثنت على الجهد المبذول لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مراحل إنشاء المستشفى، وقدمت الشكر لدولة الإمارات علي دعم المشروع.

من جانبه، أكد خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء إسماعيل الفار، «أن استضافة مصر النسخة الرابعة من الماراثون للسنة الرابعة على التوالي، تؤكد عمق العلاقات المصرية - الإماراتية».