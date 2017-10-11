ميسي: لقد اجتزنا الفوضى

كيتو (د ب أ)

احتفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتأهل منتخب بلاده إلى بطولة مونديال روسيا، بعد تغلبه 3/ 1 على مضيفه منتخب الإكوادور، معتبراً أن عدم تأهل الأرجنتين كان ليكون ضرباً من الجنون.

وقال ميسي الذي سجل الأهداف الثلاثة للأرجنتين في المباراة: لقد تأهلنا مباشرة وسارت الأمور بشكل جيد للغاية، لم نكن نستحق أن نغيب عن كأس العالم، بعد كل ما مررنا به في هذه التصفيات، هذه المجموعة من اللاعبين كانت تستحق التأهل، وهذا ما كنا نسعى إليه. وأضاف نجم برشلونة الإسباني قائلاً: لقد بدأنا المباراة متأخرين في النتيجة، وهذا جعل الأمور أكثر صعوبة في مواجهتنا لأنه ليس من السهل اللعب هنا، لقد ثارت الكثير من الأمور في رأسي لأن البداية بهذا الشكل كانت بمثابة ضربة قوية، ولكننا نهضنا مرة أخرى بشكل جيد للغاية، ولحسن الحظ أن الأمور سارت على ما يرام. وتابع: اليوم نشعر بالهدوء، لقد حققنا الهدف الأهم، لقد كان الوقت الذي ابتعدنا فيه عن الصحافة والناس مفيداً، لكي نقترب من بعضنا أكثر، بعد هذا أرغب في أن نتحد جميعاً، نرغب في أن تسير الأمور معنا على نحو جيد في المنتخب، نرغب في الاستمتاع. واعترف قائد الأرجنتين أن منتخب «التانجو» كان لا بد أن يتأهل قبل المرحلة الأخيرة من التصفيات. وقال: كنا نستحق شيئاً أكبر، لقد كانت هناك تغييرات في المدربين وكان من الصعب دائماً البدء من الصفر والتأقلم على فكر جديد. وكشف ميسي أنه كان خائفاً من عدم تأهل الأرجنتين، وأكمل قائلاً: كان سيكون ضرباً من الجنون بالنسبة لنا وبالنسبة للجميع. وأضاف ميسي قائلاً: لقد أصبحنا في بؤرة الجدل منذ وقت طويل بعيداً عن المباريات النهائية الثلاث التي لعبناها، والتي كنا نستحق الفوز بإحداها على الأقل. وتابع النجم الأرجنتيني الذي أصبح الهداف التاريخي لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال برصيد 21 هدفاً: كان بإمكاننا الفوز على أوروجواي وبيرو، لقد أقحمنا أنفسنا بأيدينا في هذه الفوضى. واختتم ميسي قائلاً: المنتخب سوف يتطور، سيكون شيئاً آخر، التأهل منحنا تحرراً وهذه المجموعة سوف تستخرج أشياء إيجابية للغاية من كل هذا.