«بيرج العين» يُبكي هولندا!

دبي (الاتحاد)

لم تقع الصحافة السويدية في فخ المبالغة، حينما قالت إن ماركوس بيرج مهاجم المنتخب السويدي ونادي العين هو أكثر المهاجمين مقدرة على استكمال مسيرة النجم الأشهر زلاتان إبراهيموفيتش في قيادة المنتخب، وأقر بيرج بأن أسطورة إبرا جعلته يتأخر في رحلة تحقيق الذات، خاصة أن نجم اليونايتد الحالي يملك «كاريزما» خاصة تجعله الأفضل في تاريخ الكرة السويدية دون منازع.

بيرج يواصل رحلة التوهج مع منتخب بلاده، فقد سجل رباعية في شباك لوكسمبورج في الجولة الأخيرة لتصفيات التأهل للمونديال ليأخذ السويد إلى الملحق التأهيلي للمونديال على حساب المنتخب الهولندي بفارق الأهداف، وهو ما يحسب لنجم العين الذي أبكى هولندا بتاريخها الكروي الكبير.

هداف السويد ومهاجم العين رفع رصيده من الأهداف في تصفيات أوروبا المونديالية إلى 8 أهداف ليصبح واحداً من أفضل الهدافين في تصفيات القارة العجوز، وليس هدافاً لمنتخب بلاده فحسب، ورفع رصيده من المباريات الدولية إلى 50 مباراة سجل خلالها 18 هدفاً، مما يؤكد أنه مهاجم من العيار الثقيل.