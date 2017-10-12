«بيرج العين» يُبكي هولندا!

دبي (الاتحاد)
لم تقع الصحافة السويدية في فخ المبالغة، حينما قالت إن ماركوس بيرج مهاجم المنتخب السويدي ونادي العين هو أكثر المهاجمين مقدرة على استكمال مسيرة النجم الأشهر زلاتان إبراهيموفيتش في قيادة المنتخب، وأقر بيرج بأن أسطورة إبرا جعلته يتأخر في رحلة تحقيق الذات، خاصة أن نجم اليونايتد الحالي يملك «كاريزما» خاصة تجعله الأفضل في تاريخ الكرة السويدية دون منازع.
بيرج يواصل رحلة التوهج مع منتخب بلاده، فقد سجل رباعية في شباك لوكسمبورج في الجولة الأخيرة لتصفيات التأهل للمونديال ليأخذ السويد إلى الملحق التأهيلي للمونديال على حساب المنتخب الهولندي بفارق الأهداف، وهو ما يحسب لنجم العين الذي أبكى هولندا بتاريخها الكروي الكبير.
|
|