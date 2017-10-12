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28 وجهاً جديداً في كأس الخليج العربي ينتظرون الدوري
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تاريخ النشر: الخميس 12 أكتوبر 2017

منير رحومة (دبي)

قدمت الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، 28 وجهاً جديداً لم يسبق لهم الظهور على ملاعبنا منذ انطلاقة الموسم، حيث كان توقف الدوري مناسبة للأجهزة الفنية لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين، واختبار جاهزيتهم البدنية والفنية، لدعم الصفوف في بقية المشوار.

وعلى الرغم من عدم وجود أي استحقاق للاعبين الدوليين، واقتصار الغيابات خلال هذه الجولة من كأس الخليج العربي على عدد من الأجانب الدوليين فقط، فإن العديد من المدربين، سعوا إلى استغلال الوضع لإشراك أكبر عدد ممكن من العناصر التي لم تأخذ فرصتها حتى الآن، سواء من اللاعبين المنتقلين حديثاً، أو العائدين من الإصابات.

واختلف ظهور الوجوه الجديدة من فريق إلى آخر، فهناك من أشرك خمسة لاعبين دفعة واحدة مثل الظفرة، وهناك أيضاً من فضل إدخال عنصر واحد مثل العين والجزيرة وشباب الأهلي - دبي، بينما كان الوصل الوحيد الذي لم يستعن بأي لاعب جديد لم يسبق له الظهور في المباريات الماضية.

ونجد ضمن قائمة اللاعبين الذين حصلوا على الفرصة الأولى أن نادي الشارقة، أشرك كلاً من شاهين عبد الرحمن وراشد أحمد وعبد الله غانم، ومنح مدرب شباب الأهلي-دبي لاعباً واحداً هو داوود علي، بالإضافة إلى نادي الجزيرة الذي أشرك محمد عمر العطاس فقط، بينما أقحم الوحدة للمرة الأولى، الحارس راشد علي وسهيل المنصوري، إلى جانب إشراك العين لعلي عيد، والنصر لثلاثة لاعبين هم مبارك سعيد والحارس محمد يوسف، والأجنبي الجديد الأرجنتيني ماورو زاراتي.

كما أشرك دبا الفجيرة ثلاثة وجوه جديدة هم: محمد سالم ويوسف خلفان وأحمد راشد، ونفس العدد بالنسبة لفريق حتا، الذي منح الفرصة لخالد علي وسعد خميس ويوسف السيد، أما فريق الإمارات فأشرك أربعة لاعبين هم: عبد الله الضنحاني وسعد سرور وعلي مصطفى ومحمد سعيد، بالإضافة إلى فريق عجمان الذي منح بدوره الفرصة للحارس حمد خالد، وجاسم علي. ... المزيد
     
 

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