محمد بن كايد: الدوري بشكله الحالي لن يخدم «الأبيض» !

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

قال الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس نادي رأس الخيمة السابق، إن سقوط المنتخب في تصفيات مونديال روسيا 2018 يعيد إلى الأذهان محاولات سابقة شهدت إخفاقه في الوصول إلى النهائيات بعد التأهل التاريخي إلى إيطاليا 1990، موضحاً أن مسؤولية الإخفاق في الوصول إلى النهائيات على الجميع في اتحاد الكرة واللاعبين والجهاز الفني.

وقال: «لا يمكن على الإطلاق التشكيك في الولاء الوطني على خلفية الإخفاق الذي حدث، ولا أؤيد الدعوات التي تطالب بتحميل الاتحاد الحالي مسؤولية عدم التعاقد مع جهاز فني جديد لخوض غمار التصفيات والاستغناء عن الجهاز الفني السابق بقيادة المدرب مهدي علي، والمشكلة أن الدوري بطريقته الحالية لن يؤدي إلى تطوير المستوى الفني للاعبين، وهو الأساس الذي يعزز قوة المنتخب وقدراته التي تؤهله للمنافسة على أفضل النتائج بوجود 12 فريقاً فقط ومباريات أقل للفرق المشاركة».

وأضاف: «كنا نتطلع إلى بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018، لكن الأمور لم تمض إلى المستوى المطلوب من التوقعات في ظل الدعم الكبير الذي حصل عليه المنتخب من القيادة الرشيدة، ويجب أن نطوي هذه الصفحة ونبدأ التفكير بطريقة إيجابية تساعدنا على وضع خطة استراتيجية للمنافسة على لقب آسيا 2019، وينبغي على الأندية الاهتمام أكثر بثقافة اللاعبين وحثهم على الالتزام بكل ما يمكن أن يدعم جاهزيتهم المطلوبة حتى يكون المردود بالمستوى المطلوب في عهد الاحتراف».

ودعا الشيخ محمد بن كايد إلى دراسة زيادة عدد الفرق في دوري الخليج العربي، وقال: «الواقع الموجود الآن لا يؤدي إلى الدرجة المطلوبة من التطور في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظرنا في نهائيات آسيا 2019، خصوصاً أن الجماهير تنتظر من اللاعبين إظهار أفضل ما لديهم لفتح صفحة جديدة تؤدي إلى تأكيد حالة التطور الكبيرة للرياضة الإماراتية»، مشيراً إلى أن الجيل الحالي من لاعبي منتخبنا الوطني يحتشد بالعناصر الجيدة التي يمكن أن نعول عليها في الوصول إلى الغايات المطلوبة في الفترة المقبلة.