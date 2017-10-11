ابن غليطة يناقش مع تشونج أزمة منتخب الناشئين آسيوياً

دبي (الاتحاد)

استقبل المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أمس، مونج جيو تشونج نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الكوري الجنوبي، بحضور إبراهيم النمر الأمين العام لاتحاد الكرة بالوكالة، وسان هو سين المساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد الكوري.

وناقش ابن غليطة مع تشونج، شؤون وسياسات الاتحاد الآسيوي في الفترة الأخيرة، والإجراءات غير الواضحة والمتناقضة في أروقة الاتحاد الآسيوي والخاصة بقضية منتخب الناشئين الإماراتي تحت 16 سنة، وأكد له عدم رضا الاتحاد الإماراتي عن الإجراءات التي تمت بشأنها.

كما هنأ بن غليطة ضيفه الكوري، بتأهل المنتخب الكوري إلى نهائيات مونديال كأس العالم، وتمنى له التوفيق في خوض النهائيات.

وبحث ابن غليطة مع تشونج، علاقات التعاون الخاصة بين الجانبين الكوري والإماراتي، وبنود اتفاقية التعاون المزمع عقدها بين الاتحادين في كافة المجالات البرامج التدريبية والتحكيمية، وتبادل المعسكرات والمباريات الودية للمنتخبات، وتم الاتفاق على زيارة وفد إماراتي إلى كوريا الجنوبية.