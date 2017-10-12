7 أجانـب في «شباب الأهلي- دبي»!

منير رحومة (دبي)

انضم الكوري الجنوبي تشانج جي موون إلى صفوف «شباب الأهلي - دبي» في خانة اللاعب الآسيوي، بعد صفقة انتقال حر عملت على إتمامها إدارة النادي، بالتنسيق مع المدرب كوزمين منذ غلق باب الانتقالات الصيفية، وذلك بهدف دعم الفريق في منطقة الوسط في ظل افتقاد صانع الألعاب، الذي يعوض البرازيلي ريبيرو.

ومع انضمام اللاعب الكوري، يرتفع عدد الأجانب المرتبطين بعقود مع «شباب الأهلي - دبي»، ويتدربون حالياً داخل أسوار النادي إلى 7 لاعبين، ونجد أن أربعة لاعبين مؤهلين للمشاركة بالمباريات، هم السنغاليان ماكيتي ديوب وموسى سو، والمولدوفي لوفانور هنريكي، والكوري الجنوبي تشانج جي موون، بينما يوجد ثلاثة أجانب آخرين يتدربون مع الفريق، لكنهم غير مؤهلين للمشاركة لعدم قيدهم، وهم الأرجنتيني توماس دي فينسنتي، الذي شارك في أربع مباريات فقط خلال بداية الموسم ثم تم الاستغناء عنه وإخراجه من قائمة الفريق، والبرازيلي الجديد لوان باتروسينيو الذي تعاقد معه «شباب الأهلي - دبي» الشهر الماضي، بالإضافة إلى الهولندي رود بويمانز، الذي لا يزال يخضع لمرحلة التأهيل في عيادة النادي وعقده مستمر لسنة ونصف السنة. وتملك إدارة «شباب الأهلي - دبي» العديد من الخيارات لحسم مصير الأجانب الثلاثة الحاليين، منها العمل على إنهاء العلاقة مع كل من توماس دي فينسينتي ورود بويمانز بالتراضي، وتسليمهما مستحقاتهما وفسخ عقديهما، خاصة أمام عدم اقتناع المدرب كوزمين بقدراتهما الفنية، أو البحث عن انتقالهما لأندية أخرى خلال الفترة المقبلة على سبيل الإعارة. أما فيما يتعلق باللاعب بالبرازيلي لوان فسيتم الاحتفاظ به إلى الانتقالات الشتوية، إما لتسجيله في صفوف الفريق في صورة عدم تقديم المهاجمين الحاليين للمستوى المطلوب، أو تسويقه خارجياً، في شكل صفقة تحقق عوائد مالية للنادي، خاصة أن لوان لاعب شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، وسبق له أن لعب لمنتخب البرازيل للشباب، وينتظره مستقبل واعد.

وللإشارة، فإن إدارة «شباب الأهلي - دبي» سبق لها أن فاوضت اللاعب السوري إياس عثمان، الذي يحمل الجنسية الألمانية، وقدم اللاعب إلى دبي لإجراء الفحوص الطبية وإتمام انتقاله إلى فريق الفرسان الثلاثة، إلا أن مشكلة في جواز سفره السوري عرقلت إتمام الصفقة، ليتم فتح باب التفاوض مع الكوري الجنوبي تشانج جي موون، الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، ويلعب في مركز خط الوسط، ويملك خبرة كروية بلعبه في صفوف بوهانج ستيلرز، بالإضافة إلى المنتخبين الكوريين للشباب والأولمبي. وينتظر أن يظهر اللاعب الكوري للمرة الأولى في تشكيلة شباب الأهلي دبي بعد غدٍ، خلال مباراة فريقه مع الإمارات ضمن الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي.