منتخبنا يواجه البرتغال في افتتاح «شاطئية القارات» 31 أكتوبر

دبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية عن جدول منافسات البطولة، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام السابع على التوالي في منطقة مراسي بروميناند بالخليج التجاري على قناة دبي المائية، خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات يمثلون مختلف قارات العالم.

وتضم البطولة ثمانية فرق تم تقسيمها إلى مجموعتين، وأوقعت القرعة التي أقيمت مطلع الشهر الجاري في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى مع منتخبات البرازيل حامل اللقب والمصنف الأول على العالم والبرتغال ومصر، فيما ضمت المجموعة الثانية، منتخبات كل من المكسيك وإيران وروسيا وباراغواي الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى .

ويدشن منتخب البرازيل منافسات البطولة بلقائه مع مصر في الساعة الرابعة والربع عصر يوم الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري، فيما يستهل منتخبنا الوطني مبارياته بلقائه مع البرتغال في الساعة الخامسة والنصف، ويلتقي منتخب روسيا مع منتخب المكسيك في الساعة السابعة إلا الربع، كما يلتقي منتخب إيران مع منتخب الباراغواي في الساعة الثامنة مساء.

وتستكمل المنافسات يوم الأربعاء 1 نوفمبر المقبل، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع منتخب مصر في الساعة الرابعة والربع، كما يلتقي منتخب البرازيل مع منتخب البرتغال في الساعة الخامسة والنصف، وتجمع المباراة الثالثة بين منتخب الباراغواي ومنتخب روسيا في الساعة السابعة إلا الربع، فيما يلتقي منتخب المكسيك مع منتخب إيران في الساعة الثامنة مساء.