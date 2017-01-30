تعاون مثمر بين مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الجودو

أبوظبي (الاتحاد)

قام وفد من مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عبد العزيز النومان، أمين عام المجلس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لفنون الدفاع عن النفس، بزيارة مقر اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج، وألتقى ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، ومحمد جاسم عضو مجلس الإدارة، الأمين العام المساعد، كما حضر الاجتماع سعيد العاجل من مجلس الشارقة الرياضي.

وتأتي تلك الزيارة في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الرياضية، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور التي تهم مسيرة الألعاب القتالية في الدولة، وبالتحديد لعبة الجودو التي تحظى بانتشار واسع وشعبية كبيرة في أندية الشارقة، في ظل وجود ستة أندية تمارس الجودو، وهي الشارقة والخليج وكلباء، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز في مختلف مدن الشارقة.

وقام أمين عام مجلس الشارقة الرياضي باستعراض خطة واستراتيجية المجلس والغرض من تأسيس نادي الشارقة لفنون الدفاع عن النفس، والذي يأتي في إطار خطة طويلة الأمد لإعداد لاعبين قادرين للوصول للألعاب الأولمبية وتمثيل الدولة في المحافل الدولية والخارجية.

كما أشاد النومان بدور اتحاد الجودو في نشر اللعبة والارتقاء بها من خلال البرامج المختلفة التي يقدمها الاتحاد بدءاً من تطوير المدربين والحكام، ومروراً باللاعبين عبر البطولات المحلية، وصولاً بالمنتخبات الوطنية التي أثبتت تفوقها إقليمياً وقارياً من خلال النتائج الإيجابية التي حققتها مؤخراً، وأكد أن مجلس الشارقة ومن خلال نادي الشارقة لفنون الدفاع عن النفس على استعداد تام لدعم اللعبة والتعاون في سبيل توسيع قاعدة الممارسين ونشر الجودو على نطاق أوسع، خاصة أنها تعتبر من الألعاب الأولمبية المهمة، والألعاب الفردية هي مستقبل الرياضة الإماراتية، ووجود خامات جيدة من المواهب التي أثبتت جدارتها وحققت العديد من الميداليات الملونة، يفرض علينا التعاون لصقل تلك المواهب التي تمثل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وتنميتها بالشكل الذي يضمن لها الاستمرارية والتفوق، ووصولاً لمنصات التتويج.

واختتم النومان مشيراً إلى أن مجلس الشارقة الرياضي خصص العديد من المنح الدراسية للاعبين المميزين، يتضمن ابتعاثهم لإكمال دراستهم الجامعية في أهم وأكبر الجامعات خارج الدولة، بحيث يتضمن البرنامج مواصلة التدريب بشكل علمي ومدروس وفق أسس وبرامج علمية معدة مسبقاً، إلى جانب المشاركة في البطولات الرسمية، وبذلك نضمن التوفيق بين الدراسة والرياضة دون إخلال بأي منهما، وحققنا المعادلة بضمان مستقبل اللاعب الرياضي والعملي.

ومن جانبه أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج، بزيارة وفد مجلس الشارقة الرياضي لمقر الاتحاد في أبوظبي، مؤكداً على أهمية مثل تلك الزيارات التي تأتي في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الرياضية في الدولة، بهدف الارتقاء بالمنظومة الرياضية، وصولاً للأهداف التي قامت على أساسها تلك المؤسسات الرياضية، والتي سيكون لها مردود إيجابي للارتقاء بالمنظومة الرياضية.

وأضاف أن إشهار نادي الشارقة لفنون الدفاع عن النفس من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تطوير مستوى تلك الألعاب في مختلف إمارات الدولة، كما أنها تسهم في زيادة مساحة الممارسين وتطوير أدائهم، وقرار إشهار النادي يأتي تأكيداً على الرؤية الثاقبة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، بأهمية مثل تلك الرياضات التي لها انعكاسات إيجابية على سلوكيات أفراد المجتمع وتدعم الثقة بالنفس.