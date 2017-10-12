نسل جديد من الإشارات

جيل دولوز

تقديم واختيار - إبراهيم الملا

دخل المفكر الفرنسي الراحل جيل دولوز (1925- 1995) إلى عالم السينما من بوابة الفكر، وفي كتابيه «الصورة الحركة» و«الصورة الزمن» يقدم تجربة خاصة، هي تجربة فيلسوف يتحول إلى مشاهد سينمائي أولا، ثم ينتقل إلى ناقد ومفكر سينمائي ثانياً، وهو في كل حالاته يعتمد أسلوب البحث العلمي والتحليل، أو التشريح ليقدم لنا أفكارا جديدة وعميقة ودقيقة، خاصة فيما يتعلق بأدبيات السينما العالمية. هنا شذريات من كتابه (الصورة الزمن) التي يقرأ فيها تحولات السينما المعاصرة بمختلف تياراتها ومناهجها وفق رؤية مشحونة بالخيال والتنوع والاستقصاء، وبما يتجاوز أحيانا الصورة المرئية، وصولاً إلى الصورة البديلة التي لا يتوقف الطموح في تجاوزها نحو صور بديلة أخرى، وهكذا بالتوالي، وكأننا أمام فيلم أبدي ينطلق في سيرورته منذ ولادة التاريخ البشري، وحتى نهاياته غير المتوقعة !

الواقعة التاريخية الأكيدة، هي أن السينما تشكلت مثلما هي عليه الآن، عبر تحولها إلى سينما حكائية، عبر تقديمها حكاية، ونبذها لاتجاهاتها الأخرى الممكنة، وأما المقاربة التي تبعت، فمؤداها سلسلة الصور، وحتى كل صورة، أو لقطة واحدة يجري مماثلتها بعبارات مفيدة، وبالأحرى بمنطوقات شفوية، وعليه فسيجري اعتبار اللقطة على أنها المنطوق الحكائي الأصغر.

***