مواجهة فرنسية برازيلية على الذهب

دبي (الاتحاد)

يُسدل الستار على منافسات النسخة الثالثة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لذوي الإعاقة 2017 اليوم التي ينظمها نادي دبي للمعاقين والاتحاد الدولي للقوس والسهم بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس دبي الرياضي واللجنة البارالمبية وجمعية القوس والسهم، بمشاركة 53 لاعباً ولاعبة يمثلون 15 دولة.

وشهدت البطولة على مدار اليومين الماضيين منافسات مثيرة في الأدوار التمهيدية التي اختتمت أمس الأول ونجح بطلنا محمد الشحي في هزيمة منافسه البريطاني هارنج كار صاحب الخبرة الطويلة ليتأهل لدور الثمانية ويكتفي بالمركز التاسع حيث عانده الحظ في بلوغ ربع النهائي بسبب فوز بطل العالم الإيطالي سسمونيلي بفارق 4 نقاط.

ونجحت البريطانية جيس ستريتون في تحقيق رقم قياسي عالمي بمجموع 656 نقطة متجاوزة رقمها السابق 649 نقطة.

وفي منافسات القوس المركب سيدات مفتوح تأهلت الفرنسية شوبين جولي والبرازيلية جانا كارلا للمنافسات النهائية على الميدالية الذهبية فيما نالت جرينهم جودي وبين فوبي من بريطانيا البرونزية.