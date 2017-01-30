البارالمبية تشيد بتجربة ذوي الإعاقة في الإمارات

دبي (الاتحاد)

اختتمت أعمال اجتماعات مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية التي أقيمت بمدينة بون الألمانية برئاسة السير فيليب كريفين، وبحضور محمد محمد فاضل الهاملي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، وأعضاء المجلس.

شهدت الجلسة الافتتاحية العديد من الموضوعات المهمة التي تخص مختلف الرياضات البارالمبية، وفقاً للخطة الاستراتيجية للفترة 2015-2018 والتي تمت مناقشتها خلال اجتماع المجلس رقم 74، حيث استعرضت اللجنة آخر التطورات الخاصة بالاستعدادات للألعاب الشتوية المقبلة في مدينة بيونج شانج 2018 وطوكيو 2020، واطلع الاجتماع على التقرير المالي الختامي لعام 2016 وتم اعتماد الموازنة للعام الحالي 2017، كما تمت مناقشة آخر الاستعدادات الخاصة لاستضافة أبوظبي الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية 2017 التي تقام في سبتمبر المقبل للمرة الأولى في المنطقة، وستشهد انتخابات اللجنة البارالمبية الدولية والتي لن يترشح خلالها الرئيس الحالي فيليب كريفين، بعد أن خدم رياضة ذوي الإعاقة لأكثر من 16 عاماً، وأشادت البارالمبية الدولية بتجربة الإمارات في رياضة ذوي الإعاقة، مما كان له المرود الإيجابي على مسيرتها.

وأشاد محمد محمد فاضل الهاملي بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها اللجنة البارالمبية الدولية في أعمال المجلس، مؤكداً أن الطفرة التي تشهدها الدولة تدل على الاهتمام بهذه الفئة، وقال: «الإمارات سباقة في طرح المقترحات التي تخدم هذه الفئة، ولولا دعم القيادة الرشيدة لما وصلت رياضة المعاقين إلى هذا الكم من الإنجازات على المستويين الرياضي والإداري، من خلال انتزاع المناصب الدولية والتي تصب في نهاية الأمر بمصلحة لاعبينا».

وأضاف «هدفنا في الفترة المقبلة يتمثل في الرقي برياضة المعاقين على كل المستويات»، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم القيادة الرشيدة للمعاقين، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كما وجه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الرئيسي لاتحاد المعاقين، وإلى الرعاة والمؤسسات الوطنية التي ظلت تتفاعل مع أحداث المعاقين ودعم منتخباتنا الوطنية.

وتوجه السير فيليب كريفين رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وجميع أعضاء المجلس، بخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إدخال فئة رياضة المعاقين إلى جائزة الإبداع الرياضي التي تميزت هذا العام بحصول اللجنة البريطانية البارالمبية على جائزة المؤسسة العالمية وحصول اللجنة البارالمبية الإماراتية على جائزة المؤسسة المحلية، مؤكدين بذلك الدور الكبير الذي تقوم به هذه الجائزة في تطوير رياضة المعاقين عالمياً ومحلياً، من خلال الطابع المالي الذي تميزت به الجائزة والتي من خلالها ستكون الداعم القوي لتطوير رياضة المعاقين، مؤكدين بذلك أن الجائزة تعد بمثابة حافز ودعم كبير للجميع لبذل المزيد خلال الفترة المقبلة.