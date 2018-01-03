هزاع بن زايد: موعدنا الكأس.. منصور يا الأبيض

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، منتخبنا الوطني بمناسبة تأهله للمباراة النهائية لكأس الخليج بعد تغلبه على المنتخب العراقي مساء أمس، في نصف النهائي بركلات الترجيح.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ألف مبروك الفوز للأبيض... مباراة جميلة وأداء مميز من المنتخب العراقي الشقيق. الروح الرياضية سيدة الموقف، والجميع لعب بمهنية واحترافية عالية.. موعدنا الكأس بحول الله في المباراة الختامية... منصور يا الأبيض».